Četiri najveća grada u Hrvatskoj imala su u travnju 2021. do 50 posto više ukopa nego u istom mjesecu lani

U Hrvatskoj od listopada do ožujka u prosjeku od 2015. do 2019. bilo je 27 tisuća umrlih, a od listopada 2020. do ožujka 2021. 33 tisuće - to je 5.707 više preminulih

Premda je lani u Hrvatskoj umrlo najviše ljudi od Drugog svjetskog rata i premda je na vrhuncu epidemije, u prosincu, umrlo čak 70 posto ljudi više nego u istom mjesecu prije godinu dana, mnogi i dalje vjeruju da je virus korone jednako opasan kao i virus gripe. Od početka ožujka do danas samo od korone je umrlo više od 1.200 ljudi. A tko već ne vjeruje Državnom zavodu za statistiku i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, neka proba umrijeti ovih dana. Broj ukopa u četiri velika grada veći je za 20 do 50 posto nego lani, javlja RTL Direkt. Iako Zavod za statistiku još nema podatke za travanj, brojevi pogreba u četiri najveća hrvatska grada otkrivaju opet crni rast. U Rijeci najveći. U travnju prošle godine ukupno je preminula 101 osoba, u travnju 2021. 154 sprovoda održana su na riječkim grobljima – to je 53% više.