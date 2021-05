[FOTO/VIDEO] Pogledajte borbene drilove HV-a s Amerikancima i Slovencima u Slunju: 'Skupa smo moćniji'

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u nedjelju su pripadnici Hrvatske vojske, vojske Slovenije i SAD-a proveli zajedničku vojnu vježbu "Immediate Response 21", uz nazočnost medija, te je demostriran rad multinacionalne manevarske i topničke bojne

Bojnik Željko Vuk , stožerni časnik operativne uprave Glavnog stožera, ujedno i glavni planer za hrvatski dio vježbe “Immediate Response 21“, rekao je da je provedba vježbe odlična unatoč tome što se zbog pandemije planski proces nije odvijao uživo, već virtualno i to čak oko 99 posto.

Za Bradley, američko oklopno vozilo pješaštva s gusjeničnim pogonom, bojnik Vuk je rekao da se vidjela sposobnost njegova djelovanja, zajedno s našim oklopnim vozilom Patria, ali da je borbena moć Bradleya nemjerjiva.

“Mislim da nam je budućnost zajedničko djelovanje Patrije i Bradleya”, rekao je bojnik Vuk i podsjetio novinare da to oklopno vozilo nosi nadimak “ubojica tenkova” i to zato jer je tijekom Zaljevskog rata to vozilo uništilo najviše tenkova.

Nabava Bredlyja za Hrvatsku vojsku jest u planu, potvrdio je bojnik Vuk.

Zapovjednik haubičnke bitnice natporučnik Silvio Legradi je u ime Topničko- raketne bojne Gardijsko mehanizirane brigade ocijenio je da je suradnja s vojskom SAD-a izuzetna.