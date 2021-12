[FOTO] Svake godine isti scenarij tijekom poplava u Lici, stanovnici gube strpljenje: 'Oni dođu, provozaju se, porihtaju, pogledaju, i opet ispočetka'

Normalizirala se situacija na širem gospićkom području, gdje su, nakon obilnih oborina, prijetile poplave zbog izlijevanja rijeka Novčice i Bogdanice te bujice Tisovac. Vodostaji od sinoć opadaju. Posljedica visokog vodostaja ipak ima...

'Ma nema nikakve pomoći. Oni dođu, provozaju se, porihtaju, pogledaju, i opet ispočetka. Iz godine u godinu, to je stara boljka', kaže Frane Brkljačić iz Ličkog Novog.

'Posljednjih godina Hrvatske vode ulažu određena sredstva, čiste te potoke. Je li to dovoljno i je li na svim područjima, s obzirom na to da grad Gospić ima 983 kvadratna kilometra, vjerojatno je upitno', kaže Milan Mataija , načelnik gospićkog stožera Civilne zaštite.

Novinar Hrvoje Matječić za središnji Dnevnik HTV-a javio se s poplavljenog područja.

'Pet kuća na području Ličkog Novog, točnije njihovi podrumi i gospodarski objekti, bili su pod vodom. Šteta za te ljude je uobičajena - iz podruma se pokušava spasiti sve što se može, ali ljudi su već spremni, imaju police visoko jer je to kraj u kojem je svake godine poplava. Može li se nešto popraviti, pitanje je za mjerodavne službe koje bi možda trebale dati odgovor na pitanje zašto se svake godine u tom prednaselju Gospića događaju učestale poplave koje su posljedica bujičnih voda koje se slijevaju niz Velebit u trenutku topljenja snijega ili velikih kiša. Na sreću, do najcrnijeg scenarija nije došlo, voda se povukla čim su prestale oborine. No ostaje gorak okus u ljudima Ličkog Novog. Pozivaju nadležne službe da se konačno pozabave tim pitanjem kako bi se riješio problem poplava na tom području', javlja Matejčić.