[FOTO] Stožer SDP-a: 'U Zagrebu su nam došle na naplatu godine koketiranja s Bandićem'

Potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan u nedjelju je uvečer, nakon objave izlaznih anketa u četiri najveća grada, ocijenila da ne mogu biti nezadovoljni jer zadržavaju pozicije koje su i do sada imali te ustvrdila da su ih birači u Zagrebu kaznili zbog koketiranja s Bandićem.

"Čovjek uvijek želi više i nada se boljemu, ali ne možemo biti nezadovoljni ako zadržavamo otprilike pozicije koje smo imali. To znači da u Zagrebu nismo ni bili na vlasti, broj zastupnika u Skupštini ostat će podjednak, kao i u Splitu, dok ćemo u Osijeku po ovoj izlaznoj anketi imati jednog vijećnika manje.

Očekujem da ćemo zadržati gradonačelnike u gradovima u kojima smo ih i do sada imali, a možda dobijemo još nekoliko, dodala je.

Na primjedbu da je SDP na ovim izborima stagnirao, rekla je da je prva koja će se samokritički osvrnuti na ono što su i kako radili.

"Što se Zagreba tiče, očito je da postoji veliki bazen birača koji su skloni lijevoj opciji, ali očigledno zbog SDP-ovog držanja u prošlom mandatu u kojemu je od osam zastupnika četiri prešli Milanu Bandiću, naravno da su birači to kaznili i prebacili se opciji koja im se u ovom trenutku činila kao bolja protuteža politici koja je do sada vladala Zagrebom. Rezovi su rađeni u zagrebačkoj organizaciji da se biračima pošalje jasna poruka o odmaku od Bandićeve politike, ali očito je to bilo kasno jer se ne može u dva mjeseca promijeniti percepciju koja vlada godinama", ocijenila je.