[FOTO/VIDEO] Sava u Zagrebu izlila se iz korita, u požeškom kraju bujice, Karlovac oko ponoći očekuje vrhunac vodenog vala

U gotovo cijeloj zemlji pada kiša, a u poslijepodnevnim satima, ponajprije u gorskim i sjevernim krajevima moguća je susnježica i snijeg. Vodostaji rijeka rastu, a situacija bi se trebala normalizirati do kraja vikenda. U Karlovcu vrh vodnog vala rijeke Kupe očekuje se od ponoći pa do jutra dok je vrhunac vala rijeke Save već prošao kroz grad Zagreb.

'Najgora kombinacija koja može biti - jaka kiša plus snijeg koji se otapa na području NP-a Risnjak - noćas je prouzročila izlijevanje Kupe na nekoliko mjesta, no sad se to pomalo povlači, Kupa se vraća u korito. I dalje je vrlo visoka, međutim, najveća su opasnost podzemne vode', rekao je za HRT predsjednik MO-a Brod na Kupi Davorin Klobučar.

'Šumari su posjekli stabla ma sjevernoj strani Požeška gore, voda se slijeva, usto je to zasićeno, sve što padne ulazi u korito. Bujica je visoko! Svi su na terenu, vodočuvari, rukovoditelj dionice, vatrogasci, 112, iz županije, postavljaju se preventivno vreće s pijeskom. Ali svi su na terenu i to na više mjesta. Problem su i propusti na cestama, vlasnici ne održavaju, nisu čisti, otvor je djelomično zatvoren i ne guta vodu. Što se retencija tiče, to je još u fazi projektiranja, ali radi se na tome. Još dvije godine sigurno do početka radova', kazao je za N1 Miroslav Taborski, voditelj ispostave za mali sliv Orljava-Lonđa u Požegi.

Obilne oborine na području više županija

Zbog obilnih oborina i bujičnih voda, u subotu su Županijski centri 112 Bjelovar, Požega, Slavonski Brod i Osijek imali više dojava građana o plavljenju podrumskih prostora i gospodarskih objekata, srušenim stablima, izlijevanju vode iz kanala i potoka te o plavljenju prometnica.

Ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je da su nadležne službe izašle na teren i rade na otklanjanju posljedica. Zbog porasta vodostaja Hrvatske vode donijele su danas rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području Mali sliv Lika, dionice Kosinjski Bakovac, Tisovac, Jadova, Bogdanica i Novčica.