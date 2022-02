[FOTO] Pogledajte novu opremu Civilne zaštite za pretragu pod vodom vrijednu milijun eura

U sklopu vježbe 'Plitvička jezera 2022' koja se od 22. do 25. veljače održavala na Plitvičkim jezerima, rijeci Korani, potopljenom brodu Sigrid i izvoru Sinjac predstavljena je novoformirana specijalistička ronilačka skupina unutar modula za spašavanje na vodi Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (DIP CZ)

Darko But, generalni direktor Uprave, nakon vježbe izjavio je kako je riječ o već tradicionalnoj bilateralnoj suradnji. Imamo jednake postupke i jednaku opremu, ovakva vježba odlična je za upoznavanje sudionika i razmjenu iskustava. Suradnja slovenske i hrvatske strane je na visokom nivou, mi u Sloveniji imamo jako dobru državnu jedinicu, ona je sposobna ići na dubine do 150 metara i za sve to ima adekvatnu opremu. Na samoj vježbi dobro smo podijelili zadatke, jedan tim je tražio, dok je drugi tim spašavao. Na vježbi smo vidjeli i ostalu opremu, vidjeli smo amfibijsko vozilo kojim raspolaže hrvatska strana. Ocjena cijele vježbe je na zavidnoj razini, zaključio je But.

U bazi operacije prikazana je oprema DIP CZ-a: komunikacijsko-zapovjedno vozilo, šatori Belina, teretni kamion za prijevoz opreme, prikolice s agregatom za struju, putnička kombi vozila te teretno kombi vozilo s prikolicom i amfibijom.