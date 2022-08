[FOTO/VIDEO] Podignuta crvena zastava! Momentalno zabranjeno kupanje na popularnoj zadarskoj plaži

Koncesionar Obala i lučice da je nalog spasilačkoj službi da na plaži Kolovare plavu zastavu zamijene crvenom, signal je to na onečišćenje mora

'Odvodnja je ispustila oborinske vode u more na Kolovarama u subotu, nakon jake kiše. Objasnili su da je došlo do prelijeva oborinskih voda i da su to morali učiniti. Odmah smo reagirali i kontaktirali Zavod za javno zdravstvo kako bi izvršili mjerenja kakvoće mora. Do objave tih rezultata mi smo naložili podizanje crvene zastave, kako sigurnost kupača ne bi došla u pitanje. Crvena se zastava diže zbog pojave morskog psa, jakih valova i slično. To je neki vid predostrožnosti dok se ne uvjerimo da je sigurnost kupača neupitna. Na to smo obavezni kao koncesionari', kazao je direktor Duka.

Prvi rezultati analize bit će u srijedu u deset sati, dok će drugi nalazi stići za 48 sati.