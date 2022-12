[FOTO] Plenković na velikom skupu u Podstrani: Podignut stupanj razvijenosti Hrvatske po stanovniku

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je rekao da su politička stabilnost, ravnomjerni regionalni razvoj, društvena kohezija i smanjivanje nejednakosti u društvu temelj Vladine politike

Uvodno je podsjetio na važnost kontinuiranog i stalnog dijaloga, funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju, te potporu u realizaciji projekata ističući da su to prepoznali svi ministri, ali i županije, gradovi i općine.

Plenković je to rekao na sastanku sa županima, gradonačelnicima i načelnicima koji se održava u Podstrani, i u kojem sudjeluju gotovo svi ministri.

"Ta činjenica pridonosi usvojenju velikih zajedničkih projekata", rekao je te izdvojio kako su zajedničkim naporima realizirali strateški projekt izgradnje Pelješkog mosta, a sa 1. siječnjem 2023. tu je i strateški cilj zamjene hrvatske kune eurom. Rekao je također da je podignut stupanj razvijenosti Hrvatske po stanovniku sa 61 posto prosjeka na 70 posto. Sve je to, kaže, u skladu s našom nacionalnom razvojnom strategijom.

To je, uz političku stabilnost, ravnomjerni regionalni razvoj, društvenu koheziju i smanjivanje nejednakosti u hrvatskom društvu, temelj politike Vlade već sedmu godinu za redom.

Fuchs: Za jedan učenički obrok u svim školama Vlada osigurala 544 milijuna kuna

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs je prije sastanka medijima rekao kako će "sve škole uskoro raditi u jednoj smjeni" za što je potrebno rekonstruirati ili izgraditi škole, a za to im je na raspolaganju 2,5 milijardi kuna. Natječaj će biti objavljen sljedeće godine i uz to će se u školama nalaziti i prostor u kojem će se pripremati hrana. Te škole bi trebale biti izgrađene do školske godine 2027./2028.

"Što se tiče obroka u školama Vlada se rukovodila time da nije dobro da bilo koje dijete u Hrvatskoj u školi bude gladno iz raznih razloga, pa je odlučeno da kao i školske udžbenike koje financiramo, u potpunosti financira i jedan obrok svakom učeniku. Iznos tog obroka po djetetu će biti 10 kuna", kazao je ministar Fuchs dodavši da je za obroke osigurano 544 milijuna kuna na razini Hrvatske i trebali bi krenuti od drugog polugodišta.

Na sastanku, koji se održava pod predsjedanjem predsjednika Vlade Andreja Plenkovića sa županima, gradonačelnicima i načelnicima u Podstrani, razgovara se o reformi zdravstvenog sustava, unaprjeđenju sustava obrazovanja, financijskoj perspektivi do 2027., te izmjenama Zakona o upravljanju državnom imovinom.

Nakon sastanka, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić uručit će 62 ugovora iz Programa Zaželi.