[FOTO] Milanović Makaranima: Uzimajte novac iz europskih fondova i budite pohlepni u okviru pravila

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u nedjelju na svečanoj sjednici makarskoga Gradskog vijeća, građanima Makarske je čestitao Dan Grada, poručio im da su puno napravili te ih savjetovao da uzimaju novac iz EU fondova

"Uzimajte novac iz europskih fondova i budite pohlepni u okviru pravila, uzmite sve. Hrvatska je u zadnjih osam godina uplatila 43 milijarde kuna manje nego što je dobila, svih novaca iz Bruxellesa, u svih osam godina. To je pet milijardi godišnje, a od tih 5 milijardi skoro tri je poljoprivreda, socijalna mjera, vi od toga nemate ništa. To je ništa, malo i cijeli taj model je takav kakav je, s limitima. To nas neće korjenito promijeniti i nije promijenilo niti jednu europsku državu, odnosno nije ju pomaknulo iz statusa zaostajanja za najbogatijim državama koje su model smislile. Taj model je prije svega na korist njima, to je činjenica koju moraš prihvatiti“, rekao je Milanović.

Referirajući se na izlaganje gradonačelnika koji je govorio o urbanističkim problemima Makarske, predsjednik Milanović je rekao: “Vi možete puno i vi ste puno napravili, kao i generacije prije vas, vaše majke i vaši očevi, vaši prethodnici. Naravno da ima grešaka i naravno da nije sjajno (...) Idite korak po korak, ispravljajte ono što je pogrešno, radite ispravno i ne možete pogriješiti“, dodao je.