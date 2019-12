Fortenova grupa prijavila slovenskog ministra Europskoj komisiji

Zbog miješanja u proces prijenosa Mercatora sa "starog" Agrokora na Fortenova grupu Europskoj komisiji je prijavljen slovenski ministar za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, piše u četvrtak ljubljanski dnevni list "Dnevnik"

Fortenova i Agrokor obratili su se Europskoj komisiji, žaleći se na izjave slovenskog ministra, koji je u više izjava zadnjih mjeseci uvjetovao prijenos Mercatora s posrnulog koncerna Agrokor na Fortenova grupu, ocijenivši u prijavi da se njima slovenska vlada preko svog ministra nedopušteno miješa u proces prijenosa budući, odnosno poslovne odluke privatnih tvrtki, navodi list.

Informaciju su potvrdili u Fortenovi, dodaje list ne otkrivajući pojedinosti prijave. Prijenos Mercatora na Fortenova grupu planirao se do kraja ove godine, ali je za to potreban pristanak svih banaka vjerovnica Mercatora, no proces koči slovenska SID banka, u vlasništvu države, koja dopuštenje još nije dala.