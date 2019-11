Peruško: Najveći dugoročni izazov poslovanju su negativni demografski trendovi u regiji i pad broja kupaca

Fortenova grupa u devet mjeseci imala rast svih pokazatelja poslovanja: ukupni nekonslidirani prihod temeljnog poslovanja Grupe dosegnuo 2,6 milijarde eura, a operativna dobit 231,7 milijuna eura,priopćili su iz Fortenova Grupe

non core business

Istodobno, ukupna nekonsolidirana operativna dobit temeljnog poslovanja (bez Mercatora) je dosegla 231,7 milijuna eura. Najveći doprinos rastu EBITDA imali su segment maloprodaje i veleprodaje s 19 posto, te segment poljoprivrede s čak 28 posto rasta, pa je tako operativna dobit maloprodaje i veleprodaje za devet mjeseci 2019. iznosila 62,1 milijun eura, a poljoprivrede 27 milijuna eura. Operativna dobit segmenta prehrane bila je 142,7 milijuna eura, odnosno, ostala je na istoj razini koja je bila u istom razdoblju godinu ranije zbog utjecaja loših vremenskih prilika na industriju pića i sladoleda u prvom dijelu turističke sezone.

U usporedbi s rezultatima iz istog razdoblja 2018., proforma konsolidirani prihodi Fortenova grupe ukupno su rasli sedam posto i za devet mjeseci 2019. (bez Mercatora) iznose 2,5 milijardi eura, a konsolidirana operativna dobit iznosi 200,3 milijuna eura.

Konzum je bio najveći generator rasta i prihoda i operativne dobiti segmenta maloprodaje i veleprodaje, a najveći nacionalni maloprodajni lanac je uz rast prihoda od gotovo 4,8 posto zabilježio i rast svih ključnih pokazatelja poslovanja.

„Sve ono što smo realizirali u ovih devet mjeseci, a posebno unatrag dvije godine koliko sam u kompaniji, daje nam puno razloga za zadovoljstvo. Odlični rezultati koje smo postigli odraz su cijelog niza aktivnosti usmjerenih na podizanje efikasnosti ukupnog poslovanja“ istaknuo je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe prezentirajući rezultate imateljima depozitarnih potvrda odnosno vlasnicima kompanije. Peruško je pritom podsjetio na nekoliko ključnih događaja koji su bili od presudnog značaja za poslovanje Fortenova grupe.

„Prije svega, uspješno smo pripremili i implementirali nagodbu vjerovnika, što je bio iznimno zahtjevan posao, a pritom to nije imalo značajnih negativnih utjecaja na poslovanje operativnih kompanija, naših partnera i dobavljača. Paralelno s tim vodili smo pregovore o refinanciranju što nije bilo nimalo jednostavno s obzirom da je riječ o kompaniji koja je praktički izašla iz bankrota. Uspješnim zaključenjem refinanciranja realizirali smo najveće korporativno zaduženje u Hrvatskoj i u regiji. Uz to smo pokrenuli brojne interne transformacijske aktivnosti, a uz vlasničku, kroz nagodbu, redizajnirali smo i organizacijsku i upravljačku strukturu kompanije, podigli standarde korporativnog upravljanja te ojačali izvršni menadžment s mnogim kadrovima s međunarodnim iskustvom. Dodatno, pokrenuli smo prodaju četiri kompanije iz netemeljnog poslovanja te prodaju našeg nekretninskog portfelja u kojem su odnedavno 143 nekretnine. Što je najvažnije, uz sve to smo, što je jasno vidljivo iz naših rezultata, kontinuirano podizali operativnu dobit čime smo pokazali da možemo postizati najvažnije ciljeve“ – naglasio je Peruško.

Kao najveće izazove poslovanja u idućem razdoblju Peruško je naveo procese prijenosa imovine Mercatora u Sloveniji i Srbiji. Isto tako, jedan od izazova bit će i Zakon o poljoprivrednom zemljištu u Hrvatskoj koji ima negativan utjecaj na institucionaliziranu poljoprivredu, kao i na BDP Hrvatske. Prema njegovom mišljenju, najveći dugoročni izazov poslovanju koji traži sistemsko rješenje su negativni demografski trendovi u regiji i to ne samo kroz smanjenje raspoložive radne snage nego i kroz pad broja kupaca proizvoda operativnih kompanija Fortenova grupe.