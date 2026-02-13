OSIGURANA SREDSTVA

Fond za zaštitu okoliša pokrenuo postupke sanacije otpada u Bedekovčini i Gospiću

I.H./Hina

13.02.2026 u 10:23

Otpad - ilustracija
Otpad - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak je priopćio da su pokrenuti postupci sanacije nepropisno odloženog otpada u Poznanovcu u Općini Bedekovčina i u Gospiću, te najavio da će postupci sanacije za Pazin i Samobor krenuti u ožujku

"Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, u okviru prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentacije o nabavi za odabir izvršitelja usluge uklanjanja i zbrinjavanja i/ili oporabe nepropisno odloženog otpada na lokacijama u Poznanovcu (Općina Bedekovčina) i Gospiću", priopćeno je iz Fonda.

Najavili su da će tijekom ožujka objaviti i dokumentacije za izvođenje radova na lokacijama u Pazinu i Samoboru.

Ističu da su sve te aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda dio provedbe mjera sanacije lokacija onečišćenih otpadom s ciljem zaštite okoliša i sprječavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi.

U Fondu kažu da se na području Poznanovca planira sanacija dviju lokacija na kojima se ukupno nalazi 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Riječ je o plastičnom otpadu i ambalaži, gumama te miješanom otpadu od mehaničke obrade koji sadrži i opasne tvari. Procijenjena vrijednost javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje te količine otpada iznosi 7.392.000 eura bez PDV-a.

Sanacija na lokaciji u Gospiću odvijat će se u više faza zbog složenosti stanja na terenu, različitih vrsta otpada te istražnih radnji koje se provode u okviru kaznenog postupka, ističu u Fondu. Prva faza obuhvaća uklanjanje 3500 tona miješanog otpada od mehaničke obrade koji se nalazi uz silos - mljevenih kablova i plastike koji sadrže opasne tvari. Procijenjena vrijednost te faze iznosi 2.100.000 eura bez PDV-a.

"Uklanjanje otpada na navedenim lokacijama obuhvaćat će sve radnje potrebne za njegovo sigurno zbrinjavanje, uključujući utovar, vaganje, transport u zatvorenim vozilima te predaju ovlaštenim obrađivačima otpada", ističu u Fondu.

Nakon savjetovanja odabrat će se izvođači radova

Kažu da objavom dokumentacije u fazi prethodnog savjetovanja otvaraju mogućnost gospodarskim subjektima da daju komentare i prijedloge vezane uz tehničke, financijske i proceduralne aspekte nabave. Nakon savjetovanja slijedi objava otvorenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova.

U Fondu kažu da su u sklopu pripreme dokumentacije proveli i analizu tržišta, a napravljene su i dodatne laboratorijske analize koje su sastavni dio objavljene dokumentacije.

"Sustavnom pripremom dokumentacije i provedbom svih propisanih postupaka osiguravaju se preduvjeti za sanaciju navedenih lokacija, u skladu s važećim zakonskim, tehničkim i stručnim standardima", poručuju iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prije godinu dana Uskok je temeljem policijske prijave, pokrenuo istragu protiv Josipa i Monike Šincek iz varaždinske tvrtke Tipos Resurs i još osmero osumnjičenika zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada uvezenog iz Italije i Slovenije te hrvatskih tvrtki, koji su zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca.

Pored 10 hrvatskih državljana osumnjičene su i četiri tvrtke zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, teškog kaznenog djela protiv okoliša, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, utaje poreza ili carine i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Nakon toga su Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili Poziv jedinicama lokalne uprave i samouprave da im dostave podatke o lokacijama nepropisno odloženog otpada na svom području, potrebne za sanaciju.

Gradovi i općine prijavili su 91 lokaciju, od kojih 32 u vlasništvu države, jedinica lokalne (regionalne) samouprave i javnih ustanova, 40 u privatnom vlasništvu, osam u mješovitom vlasništvu, a za 11 lokacija vlasništvo nije utvrđeno.

Na listi prioriteta Ministarstva i Fonda sanacija je šest lokacija - u Gospiću, Samoboru, Bedekovčini, Lovincu, Pazinu i Benkovcu za koje je Fond u prvoj fazi osigurao 30 milijuna eura.

