Fiziološke otopine nema u apotekama, ali ima u oglasnicima: Ne kupujte to!

"Najiskrenije, mislim da je to vrlo nemoralna praksa. Nažalost, nemamo niti jednu bočicu. Niti jedno pakiranje. Uopće nije dolazilo i to je to, moramo se prilagoditi situaciji. Normalno, ljudi su nezadovoljni jer im liječnici to preporučuju za inhalaciju i ispiranje nosa, što je sasvim razumljivo, ali alternativa koju im nudimo su razno razne ampule i otopine kojih ima u izobilju", rekao je za RTL Danas magistar farmacije Mario Vrebčević.

Nestašica u ljekarnama traje već tjednima, a izobilje fiziološke na internetu brine i Ljekarničku komoru.