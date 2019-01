Filozofski fakultet odbio produžiti radni odnos Mirjani Sanader, šalju je u mirovinu

Filozofski fakultet u Zagrebu neće produljiti radni odnos prof. dr. Mirjani Sanader, redovitoj profesorici u trajnom zvanju na Odsjeku za arheologiju i supruzi bivšeg premijera Ive Sanadera. Tako je u srijedu odlučilo Fakultetsko vijeće, temeljem njezina zahtjeva za produljenje radnog odnosa nakon 65. godine života

Mirjana Sanader rođena je u Splitu, gdje je i maturirala na Klasičnoj gimnaziji. Doktorirala je na Institut für klassische Archäologie der Universität Leopold Franzes u Innsbrucku – Austrija, a 1993. započela akademsku karijeru na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Od veljače 2014. predstojnica je Arheološkog zavoda Odsjeka za arheologiju, a od iste godine vodi znanstveno-istraživački projekt 'Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era', koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

