Filmske scene na suđenju u Splitu: Optuženi i žrtva u suzama se zagrlili

Neuobičajeno je u Splitu počelo suđenje Ivanu Giljanoviću, profesoru kineziologije optuženom za pokušaj ubojstva Marka Bekavca u kafiću Clo na Kmanu 1. svibnja prošle godine. Na kraju ročišta optuženi i žrtva su se pomirili, zagrlili i poljubili, a potekle su i suze

Giljanović je na početku rekao da ne priznaje optužnicu i da se ne osjeća krivim te je podsjetio kako tužilaštvo nije uzelo u obzir snimke na kojima Bekavac prijeti Giljanoviću i njegovoj obitelji mjesecima prije obračuna u kafiću Clo, prenosi Dalmatinski portal.

Potvrdio je to i Bekavac, saslušan kao prvi svjedok. Ustvrdio je da je sam kriv za ono što se dogodilo. 'Nisam zainteresiran za kazneni progon jer ja sam taj koji je doveo sebe i Giljanovića u ovu situaciju, a on mi je puno pomogao. Bio sam ovisan o heroinu, a on me primio kod sebe da se skinem s droge. Bio sam mu zahvalan. Uz njegovu asistenciju skinuo sam se s heroina. Primio me obiteljski, međutim, vidio sam da je život uz novac ljepši pa sam počeo razmišljati da od njega uzmem novac. Slao sam mu poruke. Njemu i ženi, kad nije bio dostupan... Nosio sam pištolj sa sobom, a Ivan je vjerojatno mislio da ga imam i taj dan u Clou. Znao je kako razmišljam, bio mi je prijatelj. Znao je da sam opsjednut, kod njega se pojavio strah. U Clou je bilo neizbježno da stradam. Čovjek nije imao izbora', kazao je Bekavac, kao maloljetnik kažnjen s pet godina zatvora zbog ubojstva mladića na Bačvicama.