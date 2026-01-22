Fico se raspištoljio: Napao Kaju Kallas, Costu prozvao za 'strašno skupe večere'

Video je snimio tijekom putovanja, a u njemu je posebno prozvao predsjednika Europskog vijeća Antónija Costu zbog, kako je rekao, „strašno skupe večere u Bruxellesu”. Nije poštedio ni visoku predstavnicu EU za vanjsku politiku Kaju Kallas, s kojom je, kako je podsjetio, u sukobu već dulje vrijeme.

Taj sukob, kaže Fico, traje još otkako je Kallas javno kritizirala njegovu spremnost na sastanke s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom unatoč nastavku ruske agresije na Ukrajinu.

Prozvao čelnike koji vode EU

Govoreći o napetostima između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Fico je odgovornost prebacio na vodstvo Unije. Ustvrdio je da problem nije u odnosima samima po sebi, nego u ljudima koji danas vode EU.

„Ne možemo imati ljude na čelnim pozicijama u EU s kojima se ključni globalni akteri ne sastaju i s kojima praktički uopće ne razgovaraju. Ako američki šef diplomacije Marco Rubio uporno odbija sastati se s Kajom Kallas, a kamoli s njom voditi konstruktivan razgovor, čemu onda uopće služi njezina funkcija?”, upitao je.

U videu je otišao i korak dalje, tvrdeći da je „jedina stvar koja danas pokreće Europsku uniju - mržnja prema Rusiji”. Po njegovu mišljenju, izlaz iz „duboke krize” moguć je samo uz promjenu vodstva.