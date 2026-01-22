Fico se raspištoljio: Napao Kaju Kallas, Costu prozvao za 'strašno skupe večere'

Uoči izvanrednog summita u Bruxellesu, slovački premijer Robert Fico objavio je petominutni video u kojem je bez zadrške napao vrh Europske unije. Poručio je da je sastanak sazvan „loše pripremljen” i da je zapravo rezultat „panike pojedinih država članica”
Video je snimio tijekom putovanja, a u njemu je posebno prozvao predsjednika Europskog vijeća Antónija Costu zbog, kako je rekao, „strašno skupe večere u Bruxellesu”. Nije poštedio ni visoku predstavnicu EU za vanjsku politiku Kaju Kallas, s kojom je, kako je podsjetio, u sukobu već dulje vrijeme.
Taj sukob, kaže Fico, traje još otkako je Kallas javno kritizirala njegovu spremnost na sastanke s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom unatoč nastavku ruske agresije na Ukrajinu.
Prozvao čelnike koji vode EU
Govoreći o napetostima između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Fico je odgovornost prebacio na vodstvo Unije. Ustvrdio je da problem nije u odnosima samima po sebi, nego u ljudima koji danas vode EU.
„Ne možemo imati ljude na čelnim pozicijama u EU s kojima se ključni globalni akteri ne sastaju i s kojima praktički uopće ne razgovaraju. Ako američki šef diplomacije Marco Rubio uporno odbija sastati se s Kajom Kallas, a kamoli s njom voditi konstruktivan razgovor, čemu onda uopće služi njezina funkcija?”, upitao je.
U videu je otišao i korak dalje, tvrdeći da je „jedina stvar koja danas pokreće Europsku uniju - mržnja prema Rusiji”. Po njegovu mišljenju, izlaz iz „duboke krize” moguć je samo uz promjenu vodstva.
'Treba promijeniti osoblje'
Aktualne čelnike optužio je da nemaju odgovore na ključna pitanja pred kojima se Unija nalazi, a svoju je poantu sažeo u rečenicu koju je posebno istaknuo: „Za EU vrijedi isto pravilo kao i za salon za masažu: ako ne funkcionira, nije dovoljno promijeniti krevete, morate promijeniti osoblje”.
Na kraju je dodao kako se nada da sastanak u Bruxellesu neće potrajati do jutra jer ga već sutradan čeka ranije dogovoren sastanak u Parizu.