NATO poslao jasnu poruku Rusiji: 'Spremni smo. U slučaju napada znamo što učiniti'

NATO je spreman odgovoriti na moguću rusku eskalaciju na istočnom krilu Saveza, poručio je u subotu predsjednik Vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone. Njegova poruka dolazi nakon sve glasnijih upozorenja europskih čelnika da bi Moskva mogla pokušati isprovocirati NATO ograničenim napadom ili upadom u zračni prostor neke od članica.
'Savez je spreman, struktura je spremna, vojnici su spremni, oružje je spremno', rekao je Dragone novinarima tijekom sastanka najviših vojnih zapovjednika 32 članice NATO-a u Kopenhagenu.
Dodao je da Savez nastavlja povećavati svoje snage, i brojčano i u pogledu njihove sposobnosti i sofisticiranosti, prenosi Politico.
Njegove izjave dolaze nakon niza upozorenja o mogućnosti nove ruske eskalacije u Europi. Poljski premijer Donald Tusk u četvrtak je upozorio da bi Moskva u sljedećih nekoliko mjeseci mogla poslati dronove ili projektile prema nekoj od država NATO-a na istočnom krilu kako bi insceniranom provokacijom testirala reakciju Saveza. Slična upozorenja stigla su potom iz Francuske i Nizozemske.
NATO ima tisuće stranica vojnih planova
Europa se posljednjih tjedana suočava s nizom incidenata povezanih s povredama zračnog prostora i pokušajima sabotaže, dok napetosti s Rusijom nastavljaju rasti zbog rata u Ukrajini.
Dragone je rekao da najnovija upozorenja nisu bila posebna tema subotnjeg sastanka NATO-ovih generala, ali je naglasio da Savez već ima razrađene planove za različite scenarije na istočnom krilu.
Prema njegovim riječima, NATO raspolaže s oko 4000 stranica vojnih planova za obranu istočnog dijela Saveza, počevši od scenarija koji uključuju 'minimalnu krizu ili miješanje na našem teritoriju'.
Članice NATO-a još su 2023. dogovorile tri regionalna obrambena plana nakon ruske invazije na Ukrajinu.
'Spremni smo u slučaju eskalacije', poručio je Dragone. 'U slučaju napada, znamo što trebamo učiniti.'
'Rusija testira našu odlučnost'
Predsjednik Vojnog odbora NATO-a optužio je Rusiju da svojim ponašanjem posljednjih tjedana i mjeseci pokušava iskušati odlučnost članica Saveza.
'Rusko nepromišljeno ponašanje tijekom posljednjih tjedana i mjeseci nastavlja testirati odlučnost saveznika', rekao je.
Prema njegovim riječima, cilj takvih poteza je potkopati međusobno povjerenje članica i oslabiti njihovo jedinstvo.
'Želim biti jasan – ti nas pokušaji ne dijele. Oni izoštravaju naše alate i čine nas mnogo ujedinjenijima i odlučnijima', zaključio je Dragone.