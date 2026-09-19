NATO poslao jasnu poruku Rusiji: 'Spremni smo. U slučaju napada znamo što učiniti'

'Savez je spreman, struktura je spremna, vojnici su spremni, oružje je spremno', rekao je Dragone novinarima tijekom sastanka najviših vojnih zapovjednika 32 članice NATO-a u Kopenhagenu.

Dodao je da Savez nastavlja povećavati svoje snage, i brojčano i u pogledu njihove sposobnosti i sofisticiranosti, prenosi Politico.

Njegove izjave dolaze nakon niza upozorenja o mogućnosti nove ruske eskalacije u Europi. Poljski premijer Donald Tusk u četvrtak je upozorio da bi Moskva u sljedećih nekoliko mjeseci mogla poslati dronove ili projektile prema nekoj od država NATO-a na istočnom krilu kako bi insceniranom provokacijom testirala reakciju Saveza. Slična upozorenja stigla su potom iz Francuske i Nizozemske.