oružje na gotovs

NATO poslao jasnu poruku Rusiji: 'Spremni smo. U slučaju napada znamo što učiniti'

M. Šu.

19.09.2026 u 18:38

Giuseppe Cavo Dragone
Giuseppe Cavo Dragone Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
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NATO je spreman odgovoriti na moguću rusku eskalaciju na istočnom krilu Saveza, poručio je u subotu predsjednik Vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone. Njegova poruka dolazi nakon sve glasnijih upozorenja europskih čelnika da bi Moskva mogla pokušati isprovocirati NATO ograničenim napadom ili upadom u zračni prostor neke od članica.

'Savez je spreman, struktura je spremna, vojnici su spremni, oružje je spremno', rekao je Dragone novinarima tijekom sastanka najviših vojnih zapovjednika 32 članice NATO-a u Kopenhagenu.

Dodao je da Savez nastavlja povećavati svoje snage, i brojčano i u pogledu njihove sposobnosti i sofisticiranosti, prenosi Politico.

Njegove izjave dolaze nakon niza upozorenja o mogućnosti nove ruske eskalacije u Europi. Poljski premijer Donald Tusk u četvrtak je upozorio da bi Moskva u sljedećih nekoliko mjeseci mogla poslati dronove ili projektile prema nekoj od država NATO-a na istočnom krilu kako bi insceniranom provokacijom testirala reakciju Saveza. Slična upozorenja stigla su potom iz Francuske i Nizozemske.

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Europa se posljednjih tjedana suočava s nizom incidenata povezanih s povredama zračnog prostora i pokušajima sabotaže, dok napetosti s Rusijom nastavljaju rasti zbog rata u Ukrajini.

Dragone je rekao da najnovija upozorenja nisu bila posebna tema subotnjeg sastanka NATO-ovih generala, ali je naglasio da Savez već ima razrađene planove za različite scenarije na istočnom krilu.

Prema njegovim riječima, NATO raspolaže s oko 4000 stranica vojnih planova za obranu istočnog dijela Saveza, počevši od scenarija koji uključuju 'minimalnu krizu ili miješanje na našem teritoriju'.

Članice NATO-a još su 2023. dogovorile tri regionalna obrambena plana nakon ruske invazije na Ukrajinu.

'Spremni smo u slučaju eskalacije', poručio je Dragone. 'U slučaju napada, znamo što trebamo učiniti.'

'Rusija testira našu odlučnost'

Predsjednik Vojnog odbora NATO-a optužio je Rusiju da svojim ponašanjem posljednjih tjedana i mjeseci pokušava iskušati odlučnost članica Saveza.

'Rusko nepromišljeno ponašanje tijekom posljednjih tjedana i mjeseci nastavlja testirati odlučnost saveznika', rekao je.

Prema njegovim riječima, cilj takvih poteza je potkopati međusobno povjerenje članica i oslabiti njihovo jedinstvo.

'Želim biti jasan – ti nas pokušaji ne dijele. Oni izoštravaju naše alate i čine nas mnogo ujedinjenijima i odlučnijima', zaključio je Dragone.

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