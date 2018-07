Evo tko je novi savjetnik za gospodarstvo Kolinde Grabar-Kitarović

Nakon što je predsjedničin bivši savjetnik Marko Jurčić otišao je u Hrvatsku gospodarsku komoru, izabrala je novog savjetnika za gospodarstvo

Diplomirao je 2007., a 2009. završio Poslijediplomski specijalistički studij obranivši rad „Analiza kreditne sposobnosti lokalnih jedinica u Republici Hrvatskoj“ za koji je dobio nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. U 2013. je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: „Fiskalna decentralizacija i ublažavanje lokalnih nejednakosti u zemljama Europske unije i Republici Hrvatskoj“ za koju je nagrađen nagradom “Dr. Pero Jurković”. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb zaposlen je od 2007. i sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija „Javne financije“, „Lokalne financije“, „Porezni sustav Republike Hrvatske“ i „Upravljanje javnim dugom“ na hrvatskom te „Public Finance“ na engleskom jeziku. Osim toga, angažiran je i na kolegiju „Porezni sustavi“ na Fakultetu organizacije i informatike iz Varaždina. Područja njegovog znanstvenog rada su upravljanje financijama i rizicima u javnom sektoru, fiskalni federalizam i oporezivanje.

Usavršavao se na National University of Singapore, Università Bocconi – Milano, American Institute on Political and Economic Systems, Hochschule für Wirtschaft und Recht – Berlin. U 2009. je bio gostujući istraživač na Glasgow Caledonian University, a u 2015. na CESifo (Center for Economic Studies i Ifo Institute) u Münchenu gdje postaje članom CESifo istraživačke mreže.