Evo što se događa kad umre papa i kako se bira novi poglavar Crkve

Svijet svakodnevno iščekuje vijesti o njegovu zdravstvenom stanju, vjernici se mole za njegov oporavak, no također se sve priprema i za slučaj one najlošije vijesti - smrti. S obzirom na to da je papi Franji u mladosti odstranjen dio plućnog krila, te da ima 88 godina i već duže vrijeme ima zdravstvenih problema, i sam je svjestan te mogućnosti, pa je još prošle godine odobrio neke detalje svog sprovoda.

Smrt pape

Njegova smrt, kad god se dogodi, odmah će započeti niz unaprijed određenih radnji i događaja, dorađivan kroz stoljeća, od kojih neke tradicije potječu iz starog Rima. Na kraju procesa, bit će izabran novi papa.