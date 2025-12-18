Europski sud kritizira danski 'geto zakon': Preveliki rizik deložacija

Iako su neke europske vlade dosad smatrale dansku imigracijsku politiku previše strogom, sada dio njih vidi Dansku kao predvodnicu koja bi mogla inspirirati reforme u drugim zemljama.

Danska kaže da zakon o stanovanju ima za cilj promovirati dublju integraciju, no njegova provedba koja uključuje i rušenje socijalnih stambenih jedinica u Kopenhagenu i drugdje probudila je kritike skupina za ljudska prava, kritike onih koji su time pogođeni, pa i UN-a.

U središtu slučaja pred Europskim sudom pravde je pitanje krši li europske zakone protiv diskriminacije dansko korištenje termina "etničko podrijetlo" kao kriterij za klasificiranje četvrti.