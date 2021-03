Europski parlament traži reviziju EU standarda za kvalitetu zraka

Europski parlament zatražio je u četvrtak reviziju postojećih EU standarda za kvalitetu zraka i uvođenje strožih nadzora provođenja mjera poboljšanja kvalitete zraka u zemljama članicama.

Izvješće o provedbi direktiva o kvaliteti zraka reviziju, koje su europarlamentarci usvojili u četvrtak, fokusirano je na dvije direktive o kvaliteti zraka kojima se utvrđuju standardi kvalitete zraka te odredbe koje osiguravaju da sve države članice na usklađen način vrše nadzor i procjenu kvalitete zraka.

Europski parlament je izvješće usvojio s 425 glasova za, dok je 109 zastupnika glasovalo protiv, a 153 su bila suzdržana.

U izvješću se ocjenjuje da je u razdoblju 2000.–2018. došlo do općeg smanjenja emisija zahvaljujući politikama EU-a, što je dovelo do znatnog odvajanja emisija od gospodarske aktivnosti, no da se kvaliteta zraka nije poboljšala u istoj mjeri te i dalje ima ozbiljan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, pa je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se osiguralo zdravlje europskih građana i okoliša.

Direktive EU-a o kvaliteti zraka bile su učinkovite u području utvrđivanja zajedničkih standarda EU-a za kvalitetu zraka i olakšavanja prikupljanja i razmjene informacija o kvaliteti zraka, no nisu bile uspješne kada je riječ o smanjenju onečišćenja zraka i njegovih štetnih učinaka, ocjenjuje EP i upozorava da većina država članica nije ispunila standarde kvalitete zraka niti su poduzele dostatne mjere kako bi se prekoračenja svela na najmanju moguću mjeru.