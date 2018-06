Europska komisija odobrila plan ulaganja u Istarski ipsilon od 165 milijuna eura

Europska komisija je u četvrtak odobrila plan ulaganja u proširenje Istarskog ipsilona, čime je otvoren put za tu investiciju u iznosu od 165 milijuna eura

Istarskim ipsilonom na temelju dodijeljene koncesije upravlja društvo Bina-Istra u razdoblju do 2027. U ožujku 2018. Hrvatska je Komisiji prijavila produljenje ugovora o koncesiji do 2032. Pod određenim uvjetima koji se odnose na otplatu duga društva Bina-Istra koncesija se može produljiti za još do 18 mjeseci.

Produljenjem koncesije omogućit će se društvu Bina-Istra da financira izgradnju drugog kolnika duljine 28 km na sjeveroistočnoj strani Istarskog ipsilona.