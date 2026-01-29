Europska komisija ima plan za migracije: Za nadolazeće godine postavili tri cilja

“Moramo održati smanjenje ilegalnih dolazaka, a istodobno poticati legalne putove za ulazak u EU. Oboje je potrebno za funkcioniranje našeg sustava i napredak naših društava i gospodarstava”, rekla je izvršna potpredsjednica Komisije Henna Virkkunen.

“Kako bismo zaštitili one kojima je zaštita zaista potrebna i pobijedili u globalnoj utrci za najbolje umove, moramo učinkovito kontrolirati svoje granice, ograničiti ilegalne migracije i spriječiti zlouporabu naših sustava”, rekao je povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.

Komisija je u strategiji za sljedećih pet godina zacrtala pet prioriteta. Prvi je jačanje diplomatskih napora sa zemljama podrijetla i tranzita migranata. To uključuje korištenje poluga poput vizne politike, trgovine i financijskih potpora kako bi se treće zemlje potaknule na suradnju. Zatim jačanje borbe protiv krijumčarenja migranata kako bi se spriječila opasna putovanja u kojima mnogi gube živote.