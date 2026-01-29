Europska komisija ima plan za migracije: Za nadolazeće godine postavili tri cilja

Europska komisija je u četvrtak predstavila prvu petogodišnju strategiju za upravljanje azilom i migracijama s tri glavna politička cilja - sprječavanje ilegalnih migracija, zaštita ljudi koji bježe od rata i progona i privlačenje stručnjaka radi poticanja gospodarske konkurentnosti.
“Moramo održati smanjenje ilegalnih dolazaka, a istodobno poticati legalne putove za ulazak u EU. Oboje je potrebno za funkcioniranje našeg sustava i napredak naših društava i gospodarstava”, rekla je izvršna potpredsjednica Komisije Henna Virkkunen.
“Kako bismo zaštitili one kojima je zaštita zaista potrebna i pobijedili u globalnoj utrci za najbolje umove, moramo učinkovito kontrolirati svoje granice, ograničiti ilegalne migracije i spriječiti zlouporabu naših sustava”, rekao je povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
Komisija je u strategiji za sljedećih pet godina zacrtala pet prioriteta. Prvi je jačanje diplomatskih napora sa zemljama podrijetla i tranzita migranata. To uključuje korištenje poluga poput vizne politike, trgovine i financijskih potpora kako bi se treće zemlje potaknule na suradnju. Zatim jačanje borbe protiv krijumčarenja migranata kako bi se spriječila opasna putovanja u kojima mnogi gube živote.
Jačanje vanjskih granica
Drugi je prioritet jačanje upravljanja vanjskim granicama kako bi se učinkovito nadziralo tko ulazi u EU, što je ključno za očuvanje šengenskog prostora. U tome je već napravljen veliki korak naprijed uvođenjem Sustava ulaska/izlaska (EES), a ove bi se godine trebao početi primjenjivati novi europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS).Također se predviđa jačanje ulogu Frontexa, granične agencije EU-a.
Treći je prioritet provedba Pakta o migracijama i azilu, koji predstavlja temeljnu politiku EU-a o azilu i migracijama, osiguravajući snažniju zaštitu vanjskih granica, stroga pravila protiv zlouporabe i ravnotežu između odgovornosti i solidarnosti.
Četvrti prioritet je učinkovito vraćanje migranata koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu, a peti privlačenje stručnjaka s ciljem da EU postane najatraktivnije mjesto u globalnoj utrci za talente.