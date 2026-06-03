Velika operacija

Europol uhitio 29 'pirata' online sadržaja: Sudjelovala je i hrvatska policija

Ivor Kruljac

03.06.2026 u 18:33

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon sedam mjeseci, uhićeno je 29 osoba te su prikupljeni podaci o kriminalnim mrežama koji nezakonito plasiraju pretplatnički sadržaj sportskih događaja, filmskih i televizijskih kanala.

Sedam mjeseci velike međunarodne policijske operacije koju je Bugarska predvodila uz potporu Europola, završila je uhićenjem 29 osoba. Kako javlja MUP, na udaru su bile 'kriminalne mreže koje ostvaruju milijunske prihode omogućavanjem nezakonitog pristupa pretplatničkim prijenosima sportskih događanja te filmskim i televizijskim kanalima', te je razbijeno devet takvih skupina te je uklonjeno preko 27 000 nezakonitih URL adresa za streaming sadržaja.

'Ono što se potrošačima čini kao povoljan pristup pretplatnom sadržaju zapravo pokreću sofisticirane kriminalne organizacije. Skupine koje stoje iza nezakonitih streaming usluga sve se više oslanjaju na složenu tehničku infrastrukturu, odvajaju internetske stranice namijenjene korisnicima od poslužitelja na kojima se nalazi nezakoniti sadržaj i raspodjeljuju te usluge u više zemalja kako bi izbjegle otkrivanje. Osim što ove aktivnosti ostvaruju značajne nezakonite prihode, korisnici se izlažu ozbiljnim rizicima povezanima s kibernetičkom sigurnosti, uključujući infekcije zlonamjernim programima, špijunski softver, krađu podataka i druge oblike internetskog iskorištavanja', objasnili su iz policije zašto su ovakve stranice opasne po građane koji ih koristi.

vezane vijesti

Uhićenja i otkrića

Naveli su da fokus nije bio samo na gašenju internetskih stranica, već istraživanje šireg kriminalnog ekosustava koji je podržavao ovakve usluge. Time je represivnim aparatima omogućeno prikupljanje obavještajnih podataka o organiziranim kriminalnim skupinama koje djeluju iza tih platformi. Kad se sve zbroji, rezultati međunarodne istrage su doveli do:

  • 29 uhićenja
  • 86 identificiranih osumnjičenika
  • 148 pretraga kuća
  • 9 razbijenih organiziranih kriminalnih skupina
  • 59 slučajeva upućenih pravosudnim tijelima
  • 72 kriminalistička istraživanja u tijeku
  • 169 prijavljenih domena
  • 27 332 uklonjene URL adrese
  • 722 961 identificiranog predmeta povezanog s kršenjem autorskih i srodnih prava
  • otkriveno 4 370 novih domena povezanih s piratskim aktivnostima
  • otkriveno 18 331 IP adresu povezanu s nezakonitim uslugama
  • 397 384 URL adrese prijavljene za blokiranje ili uklanjanje
  • otkriveno126 979 dodatnih predmeta povezanih s kršenjem autorskih i srodnih prava

Sve skupa u ovoj su operaciji sudjelovala tijela iz Belgije, Bugarske, Hrvatske, Francuske, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Rumunjske, Španjolske, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Država, kao i strateški partneri audiovizualnih sektora i sektora za suzbijanje piratstva (AAPA, ACE/MPA, LaLiga, UEFA, FriendMTS, beIN i Irdeto).

'Hrvatska policija u širem kontekstu suzbijanja nezakonitih IPTV usluga kontinuirano provodi kriminalistička istraživanja usmjerena na osobe osumnjičene za organiziranje, administriranje i preprodaju ilegalnih IPTV usluga', naveli su iz hrvatske policije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
avion zadržan

avion zadržan

Crna Gora zabranila ulazak Vučićevim 'čuvarima': U čarteru iz Beograda stiglo 90 osoba s dosjeom
brodarski dokumenti

brodarski dokumenti

Velika pobjeda Srbije u Bruxellesu: Nema više jedne velike prepreke
velike gužve

velike gužve

Kilometarske kolone na ulazu u Hrvatsku, kamioni čekaju danima: Stojimo na mjestu 35 sati

najpopularnije

Još vijesti