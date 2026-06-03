Europol uhitio 29 'pirata' online sadržaja: Sudjelovala je i hrvatska policija

Sedam mjeseci velike međunarodne policijske operacije koju je Bugarska predvodila uz potporu Europola, završila je uhićenjem 29 osoba. Kako javlja MUP, na udaru su bile 'kriminalne mreže koje ostvaruju milijunske prihode omogućavanjem nezakonitog pristupa pretplatničkim prijenosima sportskih događanja te filmskim i televizijskim kanalima', te je razbijeno devet takvih skupina te je uklonjeno preko 27 000 nezakonitih URL adresa za streaming sadržaja.

'Ono što se potrošačima čini kao povoljan pristup pretplatnom sadržaju zapravo pokreću sofisticirane kriminalne organizacije. Skupine koje stoje iza nezakonitih streaming usluga sve se više oslanjaju na složenu tehničku infrastrukturu, odvajaju internetske stranice namijenjene korisnicima od poslužitelja na kojima se nalazi nezakoniti sadržaj i raspodjeljuju te usluge u više zemalja kako bi izbjegle otkrivanje. Osim što ove aktivnosti ostvaruju značajne nezakonite prihode, korisnici se izlažu ozbiljnim rizicima povezanima s kibernetičkom sigurnosti, uključujući infekcije zlonamjernim programima, špijunski softver, krađu podataka i druge oblike internetskog iskorištavanja', objasnili su iz policije zašto su ovakve stranice opasne po građane koji ih koristi.