Europa u mirovnom procesu: Ovo može imati ozbiljne posljedice

Bilo je za očekivano da će se pojaviti kontroverze oko uloge američkog posrednika Stevea Witkoffa zbog njegovih veza s ruskim krugovima, smatra Akrap, te ističe kako se cijela mirovna inicijativa odvija kroz više faza t e da će takav proces potrajati i u razdoblju koje slijedi.

'Imamo prvu verziju koja je u potpunosti odgovarala ruskim interesima, a protivna je ukrajinskim, europskim i američkim. Sada se događa druga faza, odnosno verzija koja više odgovara Ukrajini, no ići će se u još nekoliko faza', upozorio je Akrap, prenosi HRT. Dodaje da će upravo upravljanje tim procesom predstavljati veliki izazov za Europsku uniju i Sjedinjene Američke Države ako žele očuvati sigurnost i stabilnost europskog kontinenta.

Pozicija Europske unije u mirovnom procesu

Na pitanje kakvu poziciju i jačinu Europska unija ima u aktualnom mirovnom procesu, Akrap upozorava na ozbiljne sigurnosne posljedice koje bi mogle proizaći iz odstupanja od temeljnih načela europske sigurnosne arhitekture. Ističe da bi svako odstupanje od tih zaključaka značilo napuštanje diplomacije i dijaloga kao osnovnog načina rješavanja sukoba, te prihvaćanje politike sile, što smatra izrazito opasnim presedanom.

'Kada imamo argument snage, kao što ga sada primjenjuje Rusija, otvaramo pandorinu kutiju ratova i sukoba koja može najviše pogoditi upravo Europu, jer je ona opterećena brojnim sigurnosnim izazovima povezanim s granicama i teritorijalnim razgraničenjima. Njihovo ponovno otvaranje moglo bi dovesti do ozbiljnih unutarnjih problema', upozorio je Gordan Akrap.

Rusi, upozorava Akrap, su svjesni da bi Europa, ako ojača svoju obranu i sigurnosnu industriju, mogla učinkovitije zamijeniti američku vojnu pomoć Ukrajini. Smatra da Moskva zato pokušava prebaciti odgovornost na Europsku uniju, dok istodobno ignorira podjele unutar republikanske stranke. Akrap dodaje i da objavljeni transkripti koji pokazuju servilan odnos Stevea Witkoffa prema Rusiji dodatno produbljuju te podjele koje mogu naštetiti Donaldu Trumpu u učvršćivanju njegova utjecaja unutar stranke.