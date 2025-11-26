Europa u mirovnom procesu: Ovo može imati ozbiljne posljedice

Donald Trump povukao je ultimatum Ukrajini za prihvaćanje mirovnog plana, te najavio susret svoga izaslanika Stevea Witkoffa s Vladimirom Putinom. Istodobno Bloomberg je objavio transkripte koji otkrivaju Witkoffovu bliskost s Moskvom i dovode u pitanje vjerodostojnost američke mirovne inicijative. Situaciju je u središnjem Dnevniku HTV-a analizirao Gordan Akrap prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti 'Dr. Franjo Tuđman'
Bilo je za očekivano da će se pojaviti kontroverze oko uloge američkog posrednika Stevea Witkoffa zbog njegovih veza s ruskim krugovima, smatra Akrap, te ističe kako se cijela mirovna inicijativa odvija kroz više faza te da će takav proces potrajati i u razdoblju koje slijedi.
'Imamo prvu verziju koja je u potpunosti odgovarala ruskim interesima, a protivna je ukrajinskim, europskim i američkim. Sada se događa druga faza, odnosno verzija koja više odgovara Ukrajini, no ići će se u još nekoliko faza', upozorio je Akrap, prenosi HRT. Dodaje da će upravo upravljanje tim procesom predstavljati veliki izazov za Europsku uniju i Sjedinjene Američke Države ako žele očuvati sigurnost i stabilnost europskog kontinenta.
Pozicija Europske unije u mirovnom procesu
Na pitanje kakvu poziciju i jačinu Europska unija ima u aktualnom mirovnom procesu, Akrap upozorava na ozbiljne sigurnosne posljedice koje bi mogle proizaći iz odstupanja od temeljnih načela europske sigurnosne arhitekture. Ističe da bi svako odstupanje od tih zaključaka značilo napuštanje diplomacije i dijaloga kao osnovnog načina rješavanja sukoba, te prihvaćanje politike sile, što smatra izrazito opasnim presedanom.
'Kada imamo argument snage, kao što ga sada primjenjuje Rusija, otvaramo pandorinu kutiju ratova i sukoba koja može najviše pogoditi upravo Europu, jer je ona opterećena brojnim sigurnosnim izazovima povezanim s granicama i teritorijalnim razgraničenjima. Njihovo ponovno otvaranje moglo bi dovesti do ozbiljnih unutarnjih problema', upozorio je Gordan Akrap.
Rusi, upozorava Akrap, su svjesni da bi Europa, ako ojača svoju obranu i sigurnosnu industriju, mogla učinkovitije zamijeniti američku vojnu pomoć Ukrajini. Smatra da Moskva zato pokušava prebaciti odgovornost na Europsku uniju, dok istodobno ignorira podjele unutar republikanske stranke. Akrap dodaje i da objavljeni transkripti koji pokazuju servilan odnos Stevea Witkoffa prema Rusiji dodatno produbljuju te podjele koje mogu naštetiti Donaldu Trumpu u učvršćivanju njegova utjecaja unutar stranke.
Stanje na bojištu
Osvrnuo se i na trenutno stanje na bojištu. Istaknuo je da Rusi na pojedinim dijelovima kopnenog bojišta ostvaruju određena napredovanja, no da javnost nema uvid u stvarnu cijenu koju pritom plaćaju u ljudstvu i opremi. S druge strane, naglašava da Ukrajina snažno i učinkovito razvija vojne sposobnosti u zraku i moru, ali i po dubini teritorija. Prema njegovim riječima, jedina strateška prednost Rusije trenutačno leži u strateškim lovcima-bombarderima, no ističe da bi se ta prednost u skoroj budućnosti mogla spriječiti i izjednačiti razina sposobnosti ukrajinskih i ruskih oružanih snaga, tako da će u tom slučaju sasvim sigurno doći do bitne promjene stanja na bojišnici.
Akrap ističe da se zalaže da se rat ne može promatrati isključivo kroz prizmu pojedinih borbenih linija, već kroz širi kontekst koji uključuje gospodarsko, financijsko, političko i društveno stanje, jer upravo ti čimbenici snažno utječu na tijek sukoba i procese donošenja odluka.