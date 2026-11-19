To je uslijedilo nakon prošlotjednih mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju uz posredovanje SAD-a, na kojima Europa nije dobila mjesto za stolom.

Sastanak u Berlinu dogodio se u sjeni osobnog susreta Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Kini, gdje je američki predsjednik ruskog čelnika nazvao svojim "prijateljem".

Burnham je također rekao da se mirovni sporazum mora postići prije bilo kakvih razgovora o ruskim "nerealnim sigurnosnim zahtjevima" , naglasivši svoju trajnu predanost podršci Kijevu.

Govoreći na konferenciji za novinare u njemačkoj prijestolnici, Burnham je rekao da Europa "nije samo snažna i organizirana, već je i spremna ući u pregovore".

"Europa ima jasnu, dosljednu i jedinstvenu pregovaračku poziciju. Nije na agresoru da postavlja široke i nerealne sigurnosne zahtjeve", dodao je.

"Spremni smo ući u ozbiljne razgovore o europskoj sigurnosti, ali prvo mora postojati mirovni sporazum između Ukrajine i Rusije", naglasio je.

Moskva je zatražila razgovore o novom sigurnosnom okviru za kontinent, ali su europski čelnici upozorili da Rusija ne smije diktirati uvjete ili odlučivati o budućnosti NATO-a.

"Naša predanost je tu i bit će tu i u budućnosti, sa svim našim kolegama u Koaliciji voljnih. Nadam se da će se ta poruka vrlo jasno čuti u Moskvi", zaključio je Burnham.

Velika Britanija je ranije priopćila da financira dva brza jurišna broda za ukrajinsku obranu. Uz jurišne brodove vrijedne 100 milijuna funti koje sufinancira Norveška, Velika Britanija osigurava tisuću dronova dugog dometa za Kijev i podršku protuzračnoj obrani za zimu.