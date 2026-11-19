Berendsen je za nizozemsku televizijsku postaju RTL rekao da je incident "neprihvatljiv" i da je to razlog za pozivanje ruskog veleposlanika u Haagu.

Nizozemski ministar vanjskih poslova Tom Berendsen rekao je da je projektil u četvrtak poslijepodne pao iza nizozemskog veleposlanstva u Kijevu. Nitko nije ozlijeđen.

Rusko veleposlanstvo u Nizozemskoj izjavilo je u četvrtak da je "sve teže smatrati Nizozemsku pukim promatračem" u ratu u Ukrajini.

"Svojim postupcima Haag stalno produbljuje svoju uključenost u sukob, doprinoseći njegovom produljenju i daljnjoj eskalaciji", priopćilo je veleposlanstvo.

Ranije ovog tjedna, nizozemska tvrtka Destinus izjavila je da su njezini projektili jedino oružje proizvedeno u inozemstvu koje je korišteno u napadu Ukrajine na Krimski most.

Nizozemske novine NRC u četvrtak su izvijestile da su zaposlenici Destinusa bili aktivni u Ukrajini, gdje su navodno testirali dronove tvrtke na ruskim ciljevima.

Tvrtka je priopćila da je njezino osoblje podržavalo ukrajinsku vojsku samo u skladu s ugovorima. Nije jasno postoji li veza između incidenta u Kijevu i izvješća o Destinusu.