Sama kupovina i prodaja dionica ne bi bila toliko sporna da Trumpova administracija istodobno ne razmatra odluke koje bi mogle utjecati na poslovanje Nvidije, uključujući pravila o izvozu naprednih čipova.

Tako je Trumpovo najnovije financijsko izvješće otkrilo da je u rujnu kupovao dionice Nvidije u vrijednosti do 265.000 dolara, a prodao ih je za do 15.000 dolara. Transakcije su se dogodile nekoliko tjedana prije nego što su u medijima objavljene informacije o navodnim vezama direktora Nvidije Jensena Huanga sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka.

Kupnja i prodaja dionica Nvidije bili su dio stotina Trumpovih transakcija u rujnu, navedenih u izvješću koje je predsjednik potpisao 1. studenoga, a objavio američki Ured za vladinu etiku. U kolovozu je Trump kupio dionice Nvidije u vrijednosti do 1,6 milijuna dolara i prodao ih za do milijun dolara, prema ranijem izvješću Reutersa.

No, to nisu bile jedine dionice koje je Trump kupio u rujnu. U svoj je portfelj dodao i dionice SpaceX-a u vrijednosti do 315.000 dolara. Tvrtka, koju vodi Trumpov bivši savjetnik Elon Musk, ima milijarde dolara vrijedne ugovore s američkom vladom, a njezino poslovanje ovisi i o odlukama saveznih regulatornih tijela.

Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle izjavio je da predsjednikovim portfeljem neovisno upravljaju financijske institucije te da se ulaganja temelje na poznatim indeksima, poput Schwabova indeksa 1000.

'Ni predsjednik Trump ni članovi njegove obitelji nemaju mogućnost usmjeravati, utjecati ili davati upute o tome kako se portfelj ulaže niti kada se ulaganja kupuju ili prodaju', poručio je Ingle, a prenosi Reuters.



Nvidia pod povećalom

Zanimljivo je da je, uoči objave izvješća, Trumpova administracija najavila dodatna ograničenja izvoza naprednih AI čipova u Kinu, uključujući mjere kojima želi spriječiti njihovu isporuku u zemlje jugoistočne Azije preko kojih kineske kompanije dolaze do računalnih kapaciteta za treniranje AI modela.

Naime, Nvidia je vodeći svjetski proizvođač naprednih čipova za umjetnu inteligenciju, koji se koriste u razvoju najmodernijih AI sustava. SAD već godinama ograničava pristup Kine najnaprednijim Nvidijinim čipovima, strahujući da bi ih Peking mogao koristiti za razvoj oružja i naprednijih sustava umjetne inteligencije.

Nvidijini čelnici, uključujući Huanga, zagovarali su širi pristup kineskom tržištu, dok su kineske kompanije i istraživači više puta pronalazili načine za zaobilaženje američkih izvoznih ograničenja.

