"Raspravljeni su sljedeći koraci a to je daljnje intenziviranje mirovnih pregovora. Mi smo ponovili našu poziciju a to je: podrška Ukrajini, podrška miru, podrška teritorijalnom integritetu i nastavak vojne pomoći".

Hrvatski premijer sudjelovao je u četvrtak u Berlinu na konferenciji tzv. „Koalicije voljnih“ na kojoj se raspravljalo o daljnjoj pomoći Ukrajini u obrani od ruske agresije i u postizanju trajnog mira.

Plenković je rekao kako su tijekom današnjeg sastanka dobili i brifing od specijalnog izaslanika Donalda Trumpa u pregovorima o miru u Ukrajini Jareda Kushnera i Steve Witkoffa koji su sudjelovali na susretu u Berlinu.

Hrvatski premijer je rekao kako se preko telefona i sam predsjednik SAD-a Donald Trump uključio u razgovore.

"Predsjednik Trump je dosta pozitivno raspoložen kada je u pitanju glavni cilj, a to je postizanje mira. Međutim to zahtijeva još jako puno koraka i jako puno razgovora", rekao je Plenković.

On je ustvrdio kako je temeljno pitanje pronalaska rješenja na temelju načela, a to je teritorijalni integritet Ukrajine, s jedne, te s druge strane pragmatičnog pristupa koji bi barem privremeno doveo do prekida vatre, što je, kako je rekao, temeljni cilj.

"Svi sudionici na današnjem sastanku su kao neprihvatljiv ocijenili nedavni prijedlog Rusije o reviziji europske sigurnosne arhitekture", rekao je Plenković.

Na sastanku je, kako je dodao, bilo riječi i o trajnom financiranju funkcioniranja Ukrajine kao države.

Hrvatski premijer je na pitanje o slozi unutar EU kada su u pitanju koraci prema Ukrajini rekao kako su oni koji su sudjelovali na današnjem sastanku složni po gotovo svim pitanjima.

"Međutim ima članica EU-a koje danas ni nisu bile za stolom", zaključio je hrvatski premijer.

Njemački kancelar Friedrich Merz na konferenciji za tisak nakon susreta istaknuo je potrebu za diplomatskim rješenjem rata u Ukrajini te spremnost Europe da sudjeluje u tome.

„Znamo da će ovaj rat završiti samo ako se pronađe diplomatsko rješenje”, rekao je nakon sastanka takozvane Koalicije voljnih u Berlinu.

„Ali ovaj rat mora završiti tako da Ukrajina očuva svoj teritorijalni integritet, da ima snažna sigurnosna jamstva te da prije svega bude uključena u europski sigurnosni okvir”, naglasio je kancelar.

Europa je, kako je rekao, „naravno spremna” razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o tim pitanjima. To bi se, primjerice, moglo dogoditi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekao je.

„Koalicija voljnih“ osnovana je početkom 2025. godine radi potpore Ukrajini.

Danas joj pripada oko 40 država, od Japana preko Poljske do Kanade, koje Ukrajini isporučuju oružje za obranu od ruske agresije ili joj pružaju humanitarnu i financijsku pomoć.

Na samitu u Berlinu sudjelovalo je 26 šefova država među kojima i predsjednici država i vlada Francuske, Poljske, Italije i Velike Britanije te američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner. U Berlin je, po drugi put u nekoliko tjedana, doputovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.