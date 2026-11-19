Unatoč optimističnim porukama američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon razgovora s Vladimirom Putinom, zapadne obavještajne službe znatno su skeptičnije prema izgledima za brzi završetak rata u Ukrajini. Prema informacijama koje je objavio The New York Times, najnovije obavještajne procjene upućuju na to da ruski predsjednik namjerava nastaviti ratovati najmanje do kraja zime, nadajući se novim teritorijalnim osvajanjima i slabljenju ukrajinskog otpora

Ruski predsjednik Vladimir Putin zasad ne pokazuje spremnost na ozbiljne mirovne pregovore, procjenjuju zapadne obavještajne službe, prema navodima dužnosnika upoznatih s njihovim analizama. Kako prenosi The New York Times, Kremlj računa na nastavak vojnog pritiska, unatoč diplomatskim pokušajima Washingtona da približi stajališta Moskve i Kijeva. Prema tim procjenama, Putin se nada da će ruske snage tijekom zime ostvariti dodatne pomake na istoku Ukrajine. Istodobno računa na to da bi kontinuirani napadi dronovima i projektilima na ukrajinske gradove, uključujući Kijev, mogli dodatno iscrpiti stanovništvo i oslabiti sposobnost Ukrajine da nastavi rat.

Putin pod sve većim pritiskom Sugovornici američkog lista ističu da se ruski predsjednik suočava s ozbiljnim izazovima. Ruska vojska trpi velike gubitke, mobilizacija novih vojnika postaje sve zahtjevnija, a gospodarstvo se suočava s rastućim poteškoćama. Pojedini zapadni dužnosnici smatraju da rat Putinu istodobno služi kao sredstvo održavanja političke kontrole u zemlji. Francuski veleposlanik u Washingtonu Aurélien Lechevallier ocijenio je da je Rusija u vrlo teškoj situaciji. 'Vjerujemo da je Rusija u vrlo teškoj situaciji', rekao je, osvrćući se na stanje ruskog ratnog gospodarstva. Prema njegovoj ocjeni, Putinu je nastavak rata važan i zbog održavanja vlastitog političkog narativa. Francuski diplomat upozorio je i na to da se Moskva protivi čak i djelomičnom prekidu vatre, što je u suprotnosti s Trumpovim nastojanjima da se neprijateljstva zaustave. Obavještajne službe ne slažu se oko Putinovih motiva Iako zapadne službe uglavnom dijele skepticizam prema skorom završetku rata, njihove procjene Putinovih motiva nisu potpuno jednake. Prema jednoj analizi, ruskom predsjedniku potrebna je pobjeda koju bi mogao predstaviti domaćoj javnosti kao opravdanje za dugotrajan i skup rat.