Unatoč optimističnim porukama američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon razgovora s Vladimirom Putinom, zapadne obavještajne službe znatno su skeptičnije prema izgledima za brzi završetak rata u Ukrajini. Prema informacijama koje je objavio The New York Times, najnovije obavještajne procjene upućuju na to da ruski predsjednik namjerava nastaviti ratovati najmanje do kraja zime, nadajući se novim teritorijalnim osvajanjima i slabljenju ukrajinskog otpora
Ruski predsjednik Vladimir Putin zasad ne pokazuje spremnost na ozbiljne mirovne pregovore, procjenjuju zapadne obavještajne službe, prema navodima dužnosnika upoznatih s njihovim analizama.
Kako prenosi The New York Times, Kremlj računa na nastavak vojnog pritiska, unatoč diplomatskim pokušajima Washingtona da približi stajališta Moskve i Kijeva. Prema tim procjenama, Putin se nada da će ruske snage tijekom zime ostvariti dodatne pomake na istoku Ukrajine.
Istodobno računa na to da bi kontinuirani napadi dronovima i projektilima na ukrajinske gradove, uključujući Kijev, mogli dodatno iscrpiti stanovništvo i oslabiti sposobnost Ukrajine da nastavi rat.
Putin pod sve većim pritiskom
Sugovornici američkog lista ističu da se ruski predsjednik suočava s ozbiljnim izazovima. Ruska vojska trpi velike gubitke, mobilizacija novih vojnika postaje sve zahtjevnija, a gospodarstvo se suočava s rastućim poteškoćama.
Pojedini zapadni dužnosnici smatraju da rat Putinu istodobno služi kao sredstvo održavanja političke kontrole u zemlji. Francuski veleposlanik u Washingtonu Aurélien Lechevallier ocijenio je da je Rusija u vrlo teškoj situaciji.
'Vjerujemo da je Rusija u vrlo teškoj situaciji', rekao je, osvrćući se na stanje ruskog ratnog gospodarstva.
Prema njegovoj ocjeni, Putinu je nastavak rata važan i zbog održavanja vlastitog političkog narativa.
Francuski diplomat upozorio je i na to da se Moskva protivi čak i djelomičnom prekidu vatre, što je u suprotnosti s Trumpovim nastojanjima da se neprijateljstva zaustave.
Obavještajne službe ne slažu se oko Putinovih motiva
Iako zapadne službe uglavnom dijele skepticizam prema skorom završetku rata, njihove procjene Putinovih motiva nisu potpuno jednake. Prema jednoj analizi, ruskom predsjedniku potrebna je pobjeda koju bi mogao predstaviti domaćoj javnosti kao opravdanje za dugotrajan i skup rat.
Drugi izvori smatraju da Putin još uvijek ostavlja mogućnost pregovora, ali samo pod uvjetima koje bi Moskva smatrala dovoljno povoljnima.
Jedna od zapadnih obavještajnih službi procjenjuje da bi Rusija za ozbiljan dogovor mogla zahtijevati potpunu ukrajinsku predaju Donbasa te jamstvo da Ukrajina nikada neće postati članica NATO-a.
Zahtjevi koje Kijev teško može prihvatiti
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi visoki dužnosnici u Kijevu dosljedno odbacuju mogućnost da Rusija mirovnim sporazumom dobije pravo na ukrajinski teritorij koji nije uspjela osvojiti.
Posebno je osjetljivo pitanje Donbasa, industrijske regije na istoku zemlje koja je godinama u središtu sukoba. Za Moskvu bi preuzimanje kontrole nad cijelom regijom predstavljalo važan politički i vojni uspjeh.
Za Ukrajinu bi, međutim, prihvaćanje takvog zahtjeva značilo odricanje od dijela međunarodno priznatog teritorija. Zbog toga zapadni dužnosnici upozoravaju da su izgledi za brz dogovor vrlo ograničeni.
Kremlj možda računa i na europske izbore
Pojedini europski dužnosnici smatraju da Putin pokušava dobiti na vremenu.
Prema toj procjeni, Moskva se nada da bi izbori u europskim državama tijekom 2027. mogli dovesti do političkih promjena i produbljivanja nesuglasica oko nastavka pomoći Ukrajini.
Slabljenje europskog jedinstva moglo bi smanjiti pritisak na Rusiju i otežati Kijevu financiranje obrane.
Takva procjena uklapa se u širu zabrinutost zapadnih saveznika da Moskva računa na iscrpljivanje Ukrajine, ali i političke volje njezinih partnera.