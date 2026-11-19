Samo su tri republikanca glasala s demokratima za rezoluciju, dok je samo jedan demokrat glasao s republikancima protiv rezolucije.

Senat je glasao s 51 glasom protiv i 48 glasova za, uglavnom po stranačkim linijama. Rezolucija o ratnim ovlastima prethodno je usvojena u Zastupničkom domu.

nije sve u trumpu

Glasovanje je označilo prvi put da je Senat razmatrao veliku mjeru vezanu uz rat u Iranu od pobjede demokrata na međuizborima 3. studenog.

Trumpove kolege republikanci, koji se rijetko protive odlukama predsjednika, stali su uz njega u podršci američko-izraelskom ratu protiv Irana koji je započeo 28. veljače.

Demokratski senator Tim Kaine iz Virginije, koji je više puta pozivao Kongres da vrati kontrolu nad objavama rata, rekao je da rezultati međuizbora odražavaju nezadovoljstvo Amerikanaca ratom i višim cijenama hrane, goriva i druge robe povezane sa sukobom.

"Njegova nepopularnost bila je apsolutno i očito jasna u rezultatima izbora", rekao je Kaine u govoru prije glasovanja.