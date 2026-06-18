Europa na udaru El Niña: Očekuju se ozbiljni problemi diljem kontinenta

Klimatski znanstvenici upozoravaju da je fenomen El Niño službeno započeo, što bi moglo dodatno pogurati globalne temperature i povećati rizik od ekstremnih vremenskih pojava tijekom ove i idućih godina. Stručnjaci upozoravaju da posljedice neće biti ograničene samo na toplinske valove, već bi mogle zahvatiti proizvodnju hrane, energetiku, gospodarstvo i svakodnevni život milijuna ljudi

El Niño se javlja svakih nekoliko godina kada površina istočnog dijela Tihog oceana postane neuobičajeno topla. Takve promjene utječu na atmosferske obrasce diljem planeta, često donoseći ekstremne vremenske prilike. Posljednji El Niño trajao je od svibnja 2023. do ožujka 2024. godine te je pridonio rekordnim globalnim temperaturama, razornim toplinskim valovima, požarima i poplavama u brojnim dijelovima svijeta. Meteorološke prognoze već sada upozoravaju da bi 2026. mogla završiti među najtoplijim godinama otkako postoje mjerenja. Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) predviđa da će temperature tijekom ljeta i početkom jeseni u velikom dijelu Europe biti iznad višegodišnjeg prosjeka, piše Euronews.

Kontinent je već ove godine pogodio snažan toplinski val, a meteorolozi upozoravaju da bi temperature u mediteranskim zemljama uskoro mogle dosezati i 40 Celzijevih stupnjeva. Očekuju se i tzv. tropske noći, tijekom kojih se temperatura ne spušta ispod 20 stupnjeva. No posljedice El Niña ne svode se samo na vrućine. Prijete nestašice energije Stručnjaci nizozemskog Instituta za obrazovanje o vodi IHE Delft upozoravaju da bi manjak oborina mogao ozbiljno ugroziti proizvodnju električne energije u državama koje se oslanjaju na hidroelektrane. Niži vodostaji rijeka i smanjene zalihe vode mogli bi prisiliti energetske sustave na veće korištenje fosilnih goriva, što bi dodatno povećalo emisije ugljikova dioksida i cijene energije. Kao primjer navodi se Norveška, često nazivana europskom 'baterijom' zbog velikog broja hidroelektrana. Nakon neuobičajeno tople i suhe zime zalihe snijega pale su na najnižu razinu u posljednjih dvadeset godina, stvarajući energetski manjak procijenjen na oko 25 teravatsati.