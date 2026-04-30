Europa ima velik problem s gorivom: 'Ne znamo što će biti nakon lipnja'

Dok aviokompanije prizemljuju zrakoplove, a vlasti pozivaju građane da smanje putovanja, europski pokušaji da spriječe nestašice uzrokovane ratom u Iranu nailaze na neočekivanu prepreku. Naime nitko zapravo ne zna koliko goriva ima Europa, a strah od nestašica raste brže nego sposobnost EU-a da ih uopće izmjeri

Rat u Iranu podiže cijene fosilnih goriva i prijeti opskrbi koja ide kroz Hormuški tjesnac, ključnu rutu za naftu i plin. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je da taj sukob stoji EU gotovo 500 milijuna eura dnevno, a istodobno je američki predsjednik Donald Trump naložio pripreme za moguću dugotrajnu blokadu Irana. 'U Europi imamo pregled i ugovore za svibanj i lipanj… što će biti nakon toga, teško je predvidjeti', rekao je Tobias Meyer iz DHL Grupe, dodajući: 'Postoje strateške rezerve, ali nema puno uvida u to koliko ih je već potrošeno.' Iako su podaci o državnim zalihama uglavnom transparentni, stvarna slika tržišta ostaje nejasna, piše Politico. Vlasti razmjenjuju informacije, a tvrtke ponekad dobrovoljno otkrivaju zalihe, no to nije dovoljno za pouzdanu procjenu.

Ne zna se kad bi točno moglo doći do nestašica Dužnosnici tako imaju vrlo malo konkretnih podataka o tome kada bi moglo doći do nestašica, što povećava rizik od donošenja odluka na temelju nepotpunih informacija. Na sastanku prošlog mjeseca ministri iz Belgije, Nizozemske i Španjolske upozorili su na taj problem i zatražili bolje praćenje u stvarnom vremenu, osobito za rafinirana goriva. 'Imamo vrlo ograničeno znanje o tržištu te podacima za plin i naftu', rekao je visoki dužnosnik ministarstva energetike jedne od zemalja, dodajući: 'Postoji očit nedostatak praćenja tržišta.' Najveći problem - rafinirana goriva Situacija je osobito nejasna kad je riječ o dizelu i avionskom gorivu. EU se oslanja na podatke Eurostata, ali većina zaliha nalazi se u komercijalnim skladištima, a tvrtke nerado dijele podatke. Čak su i podaci Međunarodne agencije za energiju ograničeni. 'U idealnom svijetu imali bismo savršene informacije… ali sve ovisi o tome što nam se dostavi', poručuju iz Komisije.