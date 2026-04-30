NEOČEKIVANA PREPREKA

Europa ima velik problem s gorivom: 'Ne znamo što će biti nakon lipnja'

Ma.Č.

30.04.2026 u 17:02

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Dimitris Aspiotis / Alamy / Profimedia
Dok aviokompanije prizemljuju zrakoplove, a vlasti pozivaju građane da smanje putovanja, europski pokušaji da spriječe nestašice uzrokovane ratom u Iranu nailaze na neočekivanu prepreku. Naime nitko zapravo ne zna koliko goriva ima Europa, a strah od nestašica raste brže nego sposobnost EU-a da ih uopće izmjeri

Rat u Iranu podiže cijene fosilnih goriva i prijeti opskrbi koja ide kroz Hormuški tjesnac, ključnu rutu za naftu i plin. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je da taj sukob stoji EU gotovo 500 milijuna eura dnevno, a istodobno je američki predsjednik Donald Trump naložio pripreme za moguću dugotrajnu blokadu Irana.

'U Europi imamo pregled i ugovore za svibanj i lipanj… što će biti nakon toga, teško je predvidjeti', rekao je Tobias Meyer iz DHL Grupe, dodajući: 'Postoje strateške rezerve, ali nema puno uvida u to koliko ih je već potrošeno.'

Iako su podaci o državnim zalihama uglavnom transparentni, stvarna slika tržišta ostaje nejasna, piše Politico. Vlasti razmjenjuju informacije, a tvrtke ponekad dobrovoljno otkrivaju zalihe, no to nije dovoljno za pouzdanu procjenu.

Ne zna se kad bi točno moglo doći do nestašica

Dužnosnici tako imaju vrlo malo konkretnih podataka o tome kada bi moglo doći do nestašica, što povećava rizik od donošenja odluka na temelju nepotpunih informacija. Na sastanku prošlog mjeseca ministri iz Belgije, Nizozemske i Španjolske upozorili su na taj problem i zatražili bolje praćenje u stvarnom vremenu, osobito za rafinirana goriva.

'Imamo vrlo ograničeno znanje o tržištu te podacima za plin i naftu', rekao je visoki dužnosnik ministarstva energetike jedne od zemalja, dodajući: 'Postoji očit nedostatak praćenja tržišta.'

Najveći problem - rafinirana goriva

Situacija je osobito nejasna kad je riječ o dizelu i avionskom gorivu. EU se oslanja na podatke Eurostata, ali većina zaliha nalazi se u komercijalnim skladištima, a tvrtke nerado dijele podatke. Čak su i podaci Međunarodne agencije za energiju ograničeni. 'U idealnom svijetu imali bismo savršene informacije… ali sve ovisi o tome što nam se dostavi', poručuju iz Komisije.

Zračna luka sv. Jeronim, Split Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin

Ministri traže bolji uvid u zalihe

Ministri energetike traže bolji uvid u zalihe diljem Europe – od skladišta i luka do tankera i aerodroma. Komisija je zato najavila 'Opservatorij za goriva', a on bi pratio proizvodnju, uvoz i razine zaliha. 'Želimo bolji pregled situacije', rekla je glasnogovornica Komisije Anna-Kaisa Itkonen.

Plin je zasad najlakše pratiti zahvaljujući pravilima o popunjenosti skladišta, ali i dalje nedostaje uvid u tokove između država, a u slučaju nafte i derivata situacija je lošija. Najnoviji sveobuhvatni podaci su iz siječnja, kada je većina zemalja imala zalihe za najmanje 90 dana.

'Znamo što bi trebali imati, ali što imaju u bilo kojem trenutku – to zapravo ne možemo znati', kaže dužnosnik. 'Privatne kompanije jednostavno ne žele dijeliti informacije', dodaje drugi.

Magla rata i tržišni poremećaji

Ni postojeći podaci nisu ohrabrujući. Europske zalihe plina bile su niske već prije napada na Iran, a njihovo obnavljanje ovisi o tržištu koje rat samo destabilizira. Osim toga, promjene u globalnim tokovima energije pogoršavaju situaciju jer Europa dobiva manje nego što bi mogla.

Zalihe sirove nafte moguće je djelomično pratiti satelitski, no podaci za avionsko gorivo i dalje su nepouzdani jer se oslanjaju na dobrovoljne objave kompanija.

Unatoč svemu, postoje i rijetki pozitivni učinci. Europska petrokemijska industrija trenutačno bilježi rast marži zbog poremećaja na Bliskom istoku i u Aziji. No, kako upozoravaju analitičari: 'Te podatke treba uzeti s dozom rezerve… ali kao smjer su ipak korisni.'

