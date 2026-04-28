EU uvodi red: Obvezno čipiranje i registracija pasa i mačaka

Europski parlament je u utorak usvojio nova pravila za zaštitu mačaka i pasa od zlostavljanja koja, među ostalim, predviđaju obvezno mikročipiranje i registraciju svih pasa i mačaka u EU-u

Nacrtom zakona koji je usvojen u utorak nastoji se zaustaviti zlostavljanje, suzbiti okrutne poslovne metode i zaštititi zdravlje mačaka i pasa. S 558 glasova za, 35 protiv i 52 suzdržana, zastupnici su dali konačno zeleno svjetlo prvim standardima EU-a za uzgoj, smještaj, sljedivost, uvoz i postupanje s mačkama i psima, objavio je Europski parlament. Novom uredbom, koja je već dogovorena s Vijećem, uvodi se obveza da svi psi i mačke koji se drže u EU-u, uključujući one u privatnom vlasništvu, budu prepoznatljivi s pomoću mikročipova i registrirani u interoperabilnim nacionalnim bazama podataka. Prodavači, uzgajivači i skloništa imat će četiri godine od stupanja na snagu zakonodavstva kako bi se pripremili za to. Za vlasnike kućnih ljubimaca koji ne prodaju životinje, obveza će početi nakon 10 godina za pse, a nakon 15 za mačke.

Zabrana poslovnih praksi koje dovode do zlouporabe i zdravstvenih rizika Uzgoj između roditelja i njihovih potomaka, djedova i baka te unučadi, kao i između braće i sestara i polubraće i sestara bit će zabranjen. Također će biti zabranjen uzgoj pasa ili mačaka u svrhu razvoja pretjeranih ili prekomjernih osobina koje dovode do značajnih zdravstvenih rizika. Nove mjere uključuju zabranu sakaćenja pasa i mačaka za priredbe, izložbe ili natjecanja. Zabranit će se i privezivanje psa ili mačke za neki objekt osim ako je to potrebno za liječenje, te uporaba opasnih ogrlica s bodljama i davilica bez ugrađenih sigurnosnih mehanizama. Psi i mačke iz trećih zemalja Kako bi se uklonile nedorečenosti u zakonu koje psima i mačkama omogućuju ulazak u EU kao nekomercijalnim kućnim ljubimcima samo kako bi se kasnije ipak prodavali, novim pravilima nije obuhvaćen samo uvoz u komercijalne svrhe nego i nekomercijalno premještanje životinja.