Hrvatska je neslavni rekorder: Zbog jednog problema Europa sprema ogroman plan

Hrvatski građani se najkasnije odvajaju od roditelja, pokazala su istraživanja. Osim skupoće kvadrata, problem je i nedostatak nekretnina, ali i različitih rješenja za stambeno zbrinjavanje, tvrde stručnjaci.

Rastuće cijene stanova i nedostatak priuštivog stanovanja, naročito za mlade, nagnale su Europski parlament da proglasi stambenu krizu u EU i po prvi puta formira posebni odbor za to pitanje. Ovog tjedna usvojeno je i izvješće koje daje potencijalna rješenja. Rješenja su podijeljena na četiri grupe. Prvo predviđa snažniju izgradnju kroz korištenje bespovratnih sredstava. Drugi dio nudi rješenja za smanjenje birokracije, kako bi gradnja brže započela. "Ubrzavanje izdavanja građevinskih dozvola, sve ono što je kočilo procedure, znamo da su negdje trajale do godinu dana pa i više ovisno o državi članici", rekla je za HRT koordinatorica za priuštivo stanovanje EP-a, Nikolina Brnjac.

Hrvatska - neslavni rekorder Treći dio tiče se kratkoročnog najma, napose u turističkim destinacijama, a četvrta skupina rješenja tiče se borbe protiv mešetara i špekulanata. "Hrvatska je po jednom podatku možda i neslavni prvak. Kad govorimo o mladima u Hrvatskoj, oni u prosjeku s 31,3 godine napuštaju roditeljski dom, a prosjek u Europi je 26 godina", istaknuo je ravnatelj Hrvatskog instituta za društvena istraživanja Boris Jokić najvidljiviju implikaciju stambene krize u Hrvatskoj. Dodao je da čak 35 posto mladih ne zna hoće li ikad riješiti svoje stambeno pitanje. "Oni koji misle da će ga riješiti to misle da će biti uz pomoć roditelja što sve ukazuje na to da imamo veliki problem. Ovo je pitanje koje nije samo europsko pitanje već prije svega nacionalno važno političko i društveno pitanje", naglasio je Jokić. Mediteranske zemlje, poput Grčke, Španjolske i Italije se suočavaju sa sličnim problemima, mahom zato jer si mladi ne mogu priuštiti stan. "Nije da bi oni željeli provesti cijeli svoj život s roditeljima. Mi svi volimo svoje roditelje i oni vole nas, ali ipak je vrijeme da si djeca mogu priuštiti nekretninu", rekla je Brnjac.