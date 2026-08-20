EU sprema velik udar na pušače, ali iza kulisa odvija se žestoka bitka za milijarde

Procjenjuje se da duhanski sektor na izravno lobiranje u institucijama EU-a godišnje troši između osam i deset milijuna eura te angažira više od 100 registriranih lobista, a u tu brojku nisu uključene PR i odvjetničke tvrtke, konzultanti ni think tankovi povezani s njime.

Ta je industrija tako postala jedna od financijski najsnažnijih lobističkih skupina u Bruxellesu upravo u trenutku u kojem EU, u sklopu Europskog plana za borbu protiv raka, želi do 2040. godine stvoriti ' generaciju bez duhana '.

Podaci baze Integrity Watch organizacije Transparency International pokazuju da je broj sastanaka predstavnika duhanske industrije sa zastupnicima u Europskom parlamentu porastao 57 posto te se s prosječnih 14,7 sastanaka mjesečno njihov broj do ovoga lipnja popeo na 23.

Philip Morris održao 121 sastanak

Organizacije koje se bave javnim zdravljem upozoravaju na veliku neravnotežu u pristupu europskim političarima. Tijekom jednog od važnih razdoblja za donošenje propisa nevladine organizacije iz područja javnog zdravstva održale su samo 12 sastanaka s utjecajnim eurozastupnicima, a sam Philip Morris International imao je njih 121.

'Od 20 zastupnika kod kojih duhanska industrija najintenzivnije lobira, među njihovim sugovornicima gotovo da nema nevladinih organizacija. Industrija definitivno ima veći pristup', rekao je za Euronews Raphaël Kergueno iz Transparency Internationala EU-a.

U središtu lobističkih aktivnosti nalaze se najveće svjetske duhanske kompanije Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International i Imperial Brands, uz udruženja kao što su Tobacco Europe i organizacije kao što je World Vapers' Alliance.

Iako svaka kompanija ima svoje poslovne interese, zajednički im je cilj blaže oporezivanje i manje stroga pravila za novije nikotinske proizvode poput grijanog duhana, e-cigareta i nikotinskih vrećica. Protive se i mjerama poput zabrane aroma, standardiziranih pakiranja bez obilježja brenda, strožih sustava praćenja proizvoda te povećanja trošarina na klasične cigarete.

'E-cigarete su jedna od glavnih tema lobiranja. Kada pogledate sastanke, ta se tema neprestano ponavlja. Jasno je da je riječ o jednom od ključnih područja i nastojanju da se utječe na način na koji će e-cigarete biti regulirane', objasnio je Kergueno.

Prijedlog kojim na kraju nitko nije bio zadovoljan

Lobističke aktivnosti pratile su rasprave o dvama važnim europskim regulatornim okvirima – Direktivi o oporezivanju duhanskih proizvoda (TTD) i predstojećem okviru za kontrolu duhana.

Europski parlament odbacio je 17. lipnja prijedlog povezan s TTD-om s 439 glasova protiv i 181 za nakon što je konačni tekst ocijenjen previše proturječnim. Dio prijepora izazvalo je izvješće eurozastupnika Thomasa Kubina, u kojem se predviđalo znatno niže minimalne porezne stope za e-cigarete i nikotinske vrećice.

Erin Roman, direktor Smoke Free Partnershipa, ustvrdio je da je Kubinovo izvješće znatno oslabilo prvotni prijedlog Europske komisije.

'Tekst je sadržavao nekoliko problematičnih elemenata, među kojima je pristup 'manja šteta, manji porez'. U cjelini je odražavao dugogodišnje argumente duhanske industrije o 'smanjenju štete', zanemarujući pritom sve više neovisnih dokaza o ovisnosti o nikotinu, korištenju tih proizvoda među mladima i rizicima povezanima s novim proizvodima', poručio je Roman.