EU se osjeća ugroženo, a Hrvatska odskače: Ispred nje samo Slovenija

Najugroženijima se osjećaju građani Francuske; čak 79 posto njih smatra da je njihova domovina ugrožena, zatim Nizozemske (77 posto) i Danske (76 posto). Među svim državama u EU, prema uvjerenju njezinih stanovnika, najmanje je ugrožena Slovenija, gdje se 16 posto ispitanih stanovnika snažno slaže s tvrdnjom da je njihova država ugrožena, a 34 posto se s tom tvrdnjom slaže do određene mjere. Da je njihova država ugrožena, dakle, smatra polovica Slovenaca, javlja Delo.

Hrvati i Česi

Nakon Slovenaca, najmanje ugroženima osjećaju se u Hrvatskoj i Češkoj. U obje države 52 posto stanovnika snažno ili djelomično slaže se s tvrdnjom da je njihova država ugrožena. Općenito, stanovnici država europskog sjeverozapada osjećaju se više ugroženijima od stanovnika manjih i siromašnijih istočnih država, može se iščitati iz ankete javnog mnijenja.