EU se osjeća ugroženo, a Hrvatska odskače: Ispred nje samo Slovenija

Među svim stanovnicima EU najmanji udio Slovenaca smatra da im je država ugrožena. U Sloveniji je također najveći udio onih koji smatraju da se u naoružanje ulaže previše. Više od dvije trećine, odnosno čak 68 posto stanovnika EU vjeruje da je sigurnost njihove države ugrožena, pokazuje istraživanje javnog mnijenja Eurobarometar, objavljeno danas uoči početka Münchenske sigurnosne konferencije
Najugroženijima se osjećaju građani Francuske; čak 79 posto njih smatra da je njihova domovina ugrožena, zatim Nizozemske (77 posto) i Danske (76 posto). Među svim državama u EU, prema uvjerenju njezinih stanovnika, najmanje je ugrožena Slovenija, gdje se 16 posto ispitanih stanovnika snažno slaže s tvrdnjom da je njihova država ugrožena, a 34 posto se s tom tvrdnjom slaže do određene mjere. Da je njihova država ugrožena, dakle, smatra polovica Slovenaca, javlja Delo.
Hrvati i Česi
Nakon Slovenaca, najmanje ugroženima osjećaju se u Hrvatskoj i Češkoj. U obje države 52 posto stanovnika snažno ili djelomično slaže se s tvrdnjom da je njihova država ugrožena. Općenito, stanovnici država europskog sjeverozapada osjećaju se više ugroženijima od stanovnika manjih i siromašnijih istočnih država, može se iščitati iz ankete javnog mnijenja.
Nakon velikog ulaganja u naoružavanje u EU tijekom protekle godine, gotovo tri četvrtine ispitanih (74 posto) odobrava trenutačnu razinu obrambenih ulaganja ili čak smatra da bi ih trebalo još povećati. S obzirom na osjećaj ugroženosti nije iznenađujuće da je takvih najviše u Francuskoj, gdje bi izdvajanja za obranu povećalo čak 43 posto stanovnika, dok najveći udio stanovništva koji smatra da EU trenutačno na vojsku troši baš koliko treba (54 posto) živi u Portugalu.
S obzirom na razinu osjećaja ugroženosti također nije iznenađujuće da među svim građanima EU najveći udio Slovenaca (27 posto) smatra da države EU previše novca namjenjuju za naoružavanje, iako je i dalje neznatno više onih koji smatraju da ga namjenjuju premalo (28 posto).
U istraživanju, provedenom između 5. i 12. siječnja ove godine, sudjelovalo je 27.292 Europljana iz 27 država članica. Njegovi rezultati bit će smjernica i potpora Europskoj komisiji u oblikovanju politika, priopćila je Komisija.