EU produljio mogućnost sankcioniranja onih koji ugrožavaju opstanak BiH

Vijeće Europske unije produljilo je u ponedjeljak za daljnjih 12 mjeseci, do 31. ožujka 2027., okvir za sankcije koji omogućava nametanje ciljanih restriktivnih mjera fizičkim ili pravnim osobama koji potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine.
Restriktivne mjere mogu se nametnuti i protiv onih koji ozbiljno ugrožavaju sigurnosnu situaciju u zemlji ili potkopavaju Daytonski mirovni sporazum.
Europska unija ovom odlukom zadržava svoju mogućnost nametanja ciljanih sankcija. Trenutačno nijedna osoba ili subjekt nije predmet restriktivnih mjera prema ovom okviru. Restriktivne mjere mogu se sastojati od zamrzavanja imovine i zabrane putovanja u EU za fizičke osobe.
“Vijeće prati događaje u Bosni i Hercegovini i može razmotriti korištenje svih alata koji su mu na raspolaganju u slučaju pogoršanja situacije u zemlji. Vijeće ponovno ističe svoju nedvosmislenu predanost europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje”, kaže se u priopćenju Vijeća.
Ovaj okvir za sankcije donesen je još u ožujku 2011. i od tada se svake godine produžava.