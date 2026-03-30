EU produljio mogućnost sankcioniranja onih koji ugrožavaju opstanak BiH

Europska unija ovom odlukom zadržava svoju mogućnost nametanja ciljanih sankcija. Trenutačno nijedna osoba ili subjekt nije predmet restriktivnih mjera prema ovom okviru. Restriktivne mjere mogu se sastojati od zamrzavanja imovine i zabrane putovanja u EU za fizičke osobe.

Restriktivne mjere mogu se nametnuti i protiv onih koji ozbiljno ugrožavaju sigurnosnu situaciju u zemlji ili potkopavaju Daytonski mirovni sporazum.

“Vijeće prati događaje u Bosni i Hercegovini i može razmotriti korištenje svih alata koji su mu na raspolaganju u slučaju pogoršanja situacije u zemlji. Vijeće ponovno ističe svoju nedvosmislenu predanost europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje”, kaže se u priopćenju Vijeća.

Ovaj okvir za sankcije donesen je još u ožujku 2011. i od tada se svake godine produžava.