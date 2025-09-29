NIZ RESTRIKTIVNIH MJERA

EU ponovno uvela sankcije protiv Irana zbog nuklearnog programa: Stigla reakcija Teherana

M.Č./Hina

29.09.2025 u 12:39

Iran
Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Europska unija potvrdila je da je ponovno uvela sankcije protiv Irana nakon što su takvu odluku donijeli i Ujedinjeni narodi, a uslijed neslaganja Zapada i Teherana glede nuklearnog programa te zemlje

Blok od 27 zemalja odlučio je "ponovno uvesti niz restriktivnih mjera u vezi s iranskim aktivnostima množenja nuklearnog oružja", navodi se u priopćenju Vijeća ministara Europske unije.

Ova je odluka donesena u skladu s ponovnim uvođenjem sankcija protiv Irana, o čemu je u subotu navečer odlučilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Ove su sankcije usmjerene na tvrtke, subjekte i pojedince koji izravno ili neizravno doprinose iranskom nuklearnom programu ili razvoju balističkih projektila, pružanjem potrebne opreme, znanja ili financiranja.

Zamrznuta imovina iranske središnje banke

Europske sankcije uključuju one koje je nametnuo UN, ali i druge mjere poput zamrzavanja imovine iranske središnje banke i nekoliko trgovinskih i gospodarskih sankcija.

Iran je u nedjelju osudio vraćanje tih sankcija kao "neopravdano". Zajedno s Rusijom i Kinom smatra vraćanje sankcija nezakonitim činom.

Budući da se nije postigao sporazum s Teheranom, mehanizam ponovnog uvođenja sankcija, poznat kao "snapback", koji je 28. kolovoza aktivirala skupina E3 (Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo), na snazi je od nedjelje.

E3: Iran obogaćuje uranij na razine koje nadilaze civilne svrhe

Time se ponovno aktiviraju prethodne odredbe koje su bile suspendirane nuklearnim sporazumom iz 2015., poznatim i kao Zajednički sveobuhvatni akcijski plan (JCPOA).

E3 sustavno upozorava da Iran obogaćuje uranij na razine daleko više od onih potrebnih u civilne svrhe. Iran trenutačno posjeduje oko 450 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto i bliži se obogaćivanju na razinu od 90 posto što bi omogućilo proizvodnju osam do 10 atomskih bombi, tvrde europski stručnjaci.

Iran priprema povlačenje iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja

Iranski parlament priprema zakon koji će povući državu iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT), nakon što su ponovno stupile na snagu sankcije Ujedinjenih naroda.

Ebrahim Resaei, glasnogovornik odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku parlamenta, objavio je da je to tijelo usuglasilo nacrt zakona, prenosi iranska novinska agencija Tasnim. Odluka parlamenta događa se nakon izraelskih i američkih napada na iranska nuklearna postrojenja u lipnju te povratka UN-ovih sankcija tijekom vikenda.

„Pod tim okolnostima parlament ne vidi razloga da Iran ostane član NPT-ja”, rekao je Resaei, dodajući da nacrt zakona još nije na službenom rasporedu parlamenta.

Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei po iranskom ustavu ima konačnu riječ u strateškim pitanjima, pa će i povlačenje iz sporazuma također trebati njegovo odobrenje.

Iranskim parlamentom dominiraju tvrdolinijaši koji su kritizirali diplomatske pokušaje predsjednika Masuda Pezeškiana da postigne kompromis sa zapadnim silama.

Pezeškian i ministar vanjskih poslova Abas Arakči govore da žele nastavak diplomatskih napora usprkos povratku UN-ovih sankcija te se protive napuštanju NPT-ja.

No tvrdolinijaši sumnjaju u učinkovitost diplomacije, a dio njih optužuje predsjednika za neuspjeh i pozivaju na njegovu ostavku.

Iran je i ranije prijetio napuštanjem NPT-ja, sporazuma koji državama bez nuklearnog naoružanja zabranjuje da ih steknu.

Sankcije su se vratile na snagu nakon što su Njemačka, Francuska i Velika Britanija, potpisnice nuklearnog sporazuma iz 2015. s Teheranom, optužile Iran da obogaćuje uranij značajno iznad razina potrebnih u civilne svrhe.

