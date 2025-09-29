EU ponovno uvela sankcije protiv Irana zbog nuklearnog programa: Stigla reakcija Teherana

Blok od 27 zemalja odlučio je "ponovno uvesti niz restriktivnih mjera u vezi s iranskim aktivnostima množenja nuklearnog oružja", navodi se u priopćenju Vijeća ministara Europske unije.

Ova je odluka donesena u skladu s ponovnim uvođenjem sankcija protiv Irana, o čemu je u subotu navečer odlučilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Ove su sankcije usmjerene na tvrtke, subjekte i pojedince koji izravno ili neizravno doprinose iranskom nuklearnom programu ili razvoju balističkih projektila, pružanjem potrebne opreme, znanja ili financiranja.

Zamrznuta imovina iranske središnje banke

Europske sankcije uključuju one koje je nametnuo UN, ali i druge mjere poput zamrzavanja imovine iranske središnje banke i nekoliko trgovinskih i gospodarskih sankcija.

Iran je u nedjelju osudio vraćanje tih sankcija kao "neopravdano". Zajedno s Rusijom i Kinom smatra vraćanje sankcija nezakonitim činom.

Budući da se nije postigao sporazum s Teheranom, mehanizam ponovnog uvođenja sankcija, poznat kao "snapback", koji je 28. kolovoza aktivirala skupina E3 (Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo), na snazi je od nedjelje.