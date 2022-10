Escobar: Ne znam otkud priče o dogovoru za Kosovo, ali rješenje zahtijeva veoma brz napredak

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za zapadni Balkan Gabriel Escobar poručio je u petak da rješenje problema Kosova zahtijeva "veoma brz napredak" u dijalogu Beograda i Prištine, istodobno ustvrdivši kako "ne zna otkud priče" da se do dogovora mora doći do 24. veljače 2023. godine.

Albanski Abanian Post objavio je u četvrtak kao "ekskluzivno saznanje" iz međunarodnih krugova da prvi dogovor Kosova i Srbije mora biti postignut do 24. veljače 2023. godine uz obveze obiju strana, a bude li postignut, postoje financijski paketi, u suprotnom "slijedi težak štap za ometajuću stranu“.

"Nema prijetnji, nisu planirane nikakve sankcije. S našeg stajališta, i Srbija i Kosovo su važni, konstruktivni partneri i sve to treba biti učinjeno u kontekstu dijaloga koji vodi Europska unija", rekao je za RTS američki dužnosnik.

Escobar je rekao da nema rokova ni u pogledu formiranja Zajednice srpskih općina, na kojoj inzistira Beograd pozivajući se na Briselski sporazum iz 2013. godine, ali da to ostaje postojeća obaveza koju Priština mora ispuniti.

"Uvijek pokrećem to pitanje s kosovskim vlastima. To je postojeća obveza i jedina u okviru briselskog dijaloga koja je prošla kroz kosovsku skupštinu. Zato je od ključne važnosti da se riješi to pitanje", poručio je američki dužnosnik.