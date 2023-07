Escobar: 'Brine me mogućnost gospodarskog kolapsa u BiH, a ne rat'

To je puno realnija opcija, rekao je američki izaslanik hrvatskim novinarima u Zagrebu prije polaska na ovogodišnji Dubrovnik forum. Escobar je upozorio da u prilog tome ide što susjedna zemlja ima 'daleko najgori gospodarski rast u regiji', najgora je po indeksu korupcije u regiji u 2022. godini i svake godine gubi jedan posto svog stanovništva, uglavnom mladih ljudi.

Američki izaslanik je dodao da je gospodarstvo Republike Srpske 'u jako, jako lošem stanju' i da se lider bosanskih Srba Milorad Dodik 'više ne smatra učinkovitim po pitanju ekonomskog upravljanja'. U najnovijem raspirivanju napetosti u BiH, Parlament Republike Srpske u lipnju je na Dodikovu inicijativu usvojio zakon kojim je zabranio provedbu odluka Ustavnog suda BiH na teritoriju tog entiteta.

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt je odlukom od 1. srpnja poništio sporne zakone i izmijenio kazneni zakon BiH čime je otvoren prostor kaznenom progonu odgovornih za ugrožavanje ustavnog poretka države.

Escobar je rekao da će Sjedinjene Države zaštititi Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i središnje institucije od Dodikovih napada. Uz to će biti spremne 'reagirati vrlo snažno' pravnim sredstvima poput sankcija ako se ispostavi da Dodikova najava referenduma o statusu Republike Srpske nije samo još jedna prazna prijetnja.

'Nećemo napustiti Dejtonski sporazum i nećemo napustiti naše obveze prema toj zemlji. Nema pravnih puteva za odcjepljenje entiteta. Nadam se da je to samo politička retorika, ali ako nije, bit ćemo spremni reagirati pravnim sredstvima', naglasio je.

Escobar je ponovio da SAD podržava put BiH prema Europskoj uniji kojega, između ostalog, usporava ruski utjecaj. 'Dodik hvali (ruskog predsjednika Vladimira) Putina više nego što to čini (bjeloruski predsjednik Aleksandar) Lukašenko', rekao je američki izaslanik i smatra to 'zabrinjavajućim trendom'.

Rekao je da ne vidi ništa pozitivno u njegovim odnosima s Moskvom i priznaje da su odnosi Srbije i Rusije puno kompliciraniji.



Ipak, pozitivnim ocjenjuje što nije bilo nedavnih sastanaka srbijanskog predsjednika Vučića s Putinom ni sastanaka na razini ministarstva vanjskih poslova te pozdravlja što je Srbija podržala nekoliko rezolucija UN-a glede ruske agresije na Ukrajinu, ali je pozvao Srbiju da slijedi put svojih susjeda i uvede sankcije Moskvi.

'Važno je pokazati solidarnost s ostatkom međunarodne zajednice u ovakvim vremenima. Potičemo ih da to učine', rekao je Escobar.

Kurti će 'propustiti priliku' ako se ne uskladi s partnerima

Srbija i Kosovo prihvatili su u veljači europski plan za normalizaciju odnosa, a u ožujku u Ohridu i Aneks za implementaciju tog sporazuma.

U tekstu sporazuma kaže se da će dvije strane razvijati 'normalne, dobrosusjedske odnose na temelju jednakih prava', da će 'međusobno priznavati dokumente i nacionalne simbole, uključujući putovnice, diplome, registarske pločice i carinske pečate' te da se Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Nemiri na sjeveru Kosova koncem svibnja ugrozili su taj plan. Na sjeveru Kosova živi oko 50.000 Srba i čine lokalnu većinu, a nemiri su izbili nakon što su gradonačelnici, etnički Albanci, uz asistenciju policije po nalogu Prištine, preuzeli dužnost poslije lokalnih izbora koje su većinski Srbi bojkotirali, a izlaznost bila tek 3,4 posto.

Escobar je rekao u petak da je europski plan 'dobar' i da ne 'podilazi nijednoj strani'. Američki izaslanik rekao je da ima 'pozitivnih naznaka' da bi Beograd to mogao prihvatiti, ali to ne može reći i za kosovskog premijera Albina Kurtija. 'Nadamo se da će se (Kurti) u nekom trenutku uskladiti s europskim i američkim zahtjevom', rekao je Escobar.

Na pitanje kakve bi posljedice to moglo imati po Kosovo i hoće li jedna od njih biti povlačenje KFOR-a, Escobar je rekao da ta mogućnost 'nije na stolu'. 'Naše partnerstvo s Kosovom je partnerstvo s kosovskim narodom, ne s jednom strankom ili jednom političkom figurom', rekao je američki izaslanik za zapadni Balkan.

Naglasio je da je posljedica neprihvaćanja europskog plana izgubljena prilika. 'To nije kaznena mjera, to je propuštanje prilika. To se Kosovu sada događa jer se ne usklađuje sa svojim partnerima', dodao je Escobar.

Da bi došlo do normalizacije odnosa Srbija traži formiranje zajednice općina sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, što je predviđeno Briselskim sporazumom o normalizaciji odnosa iz 2013. godine. Kosovo se nastoji izboriti da ta zajednica nema izvršne ovlasti, ističući da ne želi na svom teritoriju nešto poput Republike Srpske u BiH.