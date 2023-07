Pala nizozemska vlada, točka razdora bile su izbjeglice

'Večeras smo, nažalost, došli do zaključka da su razlike nepomirljive. Zbog toga ću uskoro kralju podnijeti ostavku u ime cijele vlade', kazao je Rutte na tiskovnoj konferenciji kasno u petak. Čelnici četiriju koalicijskih stranaka održali su krizni sastanak u petak, ali do dogovora nije došlo. Točka razdora, kažu izvori, bilo je pitanje do koje se mjere izbjeglicama koje su već u Nizozemskoj mogu pridružiti članovi obitelji.

Napetosti su dosegle vrhunac ovaj tjedan nakon što je je Rutte zatražio da se ograniči ulazak djece ratnih izbjeglica koji su već u Nizozemskoj i da obitelji moraju čekati najmanje dvije godine prije nego što se mogu ujediniti. Kršćanska unija i liberalni D66 to nikako nisu željeli prihvatiti.