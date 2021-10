Epidemiolog Kaić o novim pravilima o samoizolaciji: 'Pokazalo se da su rokovi koje smo dosad imali besmisleni‘

Epidemiolog dr. Bernard Kaić objašnjava razloge zbog kojih više u preporukama nema vremenskog roka do kojeg 'važi' preboljenje odnosno cijepljenje

'Ni dosad cijepljeni i oni koji su preboljeli covid-19 nisu morali u samoizolaciju. No, u tim našim preporukama to je najprije vrijedilo za šestomjesečno razdoblje pa se onda produžilo na devet mjeseci, a sad smo razmišljali treba li taj rok produljiti na 12 mjeseci ili ga ukinuti. Pokazalo se da je razlika u mogućnosti zaražavanja od bliskog kontakta onih koji su preboljeli koronu ili su cijepljeni prije pola godine ili nakon devet mjeseci toliko mala da je zanemariva. Drugim riječima, šanse da se češće mogu zaraziti cijepljeni prije šest mjeseci u odnosu na one cijepljene prije devet mjeseci, a isto je i s onima koji su preboljeli koronu podjednake su', objasnio je epidemiolog Bernard Kaić nove upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) vezane uz određivanje samoizolacije za Jutarnji list.

Kaić ističe kako veći broj zemalja Europske unije nema vremenskih ograničenja za izuzetak od samoizolacije nakon cijepljenja i preboljenja dok se manji dio i dalje drži šest mjeseci kako je to bila propisala Europska komisija za covid potvrde.