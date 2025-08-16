Eksplozija u ruskoj tvornici oružja: Poginulo jedanaest ljudi, 130 ih je ranjeno

Spasioci još pretražuju ruševine na mjestu nesreće 320 kilometara od Moskve.

Guverner Pavel Malkov je rekao da je incident izazvao požar u tvornici koja proizvodi eksploziv i streljivo.

Uzroci požara su zasad nepoznati. Ranije su ukrajinski dronovi napadali vojnu i gospodarsku infrastrukturu u Rjazanu. Neki ruski mediji prenijeli su da je do eksploziju pokrenuo požar u dijelu tvornice u kojem se nalazio barut.