Eksplozija u ruskoj tvornici oružja: Poginulo jedanaest ljudi, 130 ih je ranjeno

U eksploziji u tvornici oružja u ruskoj regiji Rjazanu poginulo je u petak jedanaest ljudi i 130 ih je ranjeno, objavilo je u subotu rusko ministarstvo za izvanredna stanja

Spasioci još pretražuju ruševine na mjestu nesreće 320 kilometara od Moskve.

Guverner Pavel Malkov je rekao da je incident izazvao požar u tvornici koja proizvodi eksploziv i streljivo.

Uzroci požara su zasad nepoznati. Ranije su ukrajinski dronovi napadali vojnu i gospodarsku infrastrukturu u Rjazanu. Neki ruski mediji prenijeli su da je do eksploziju pokrenuo požar u dijelu tvornice u kojem se nalazio barut.

