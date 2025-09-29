EK jasno dala do znanja što misli o optužbama između Hrvatske i Mađarske

'Prema posljednjim informacijama kojima raspolažem, testiranja još uvijek traju. U kontaktu smo s državama članicama, ali nemam daljnjih komentara o komentarima bilo koje od strana o tim testovima', rekla je Itkonen.

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto nekoliko je puta optužio Hrvatsku za 'ratno profiterstvo', tvrdeći da Jadranski naftovod (Janaf) nema kapacitete za kontinuiranu opskrbu potrebne količine nafte Mađarskoj. Janaf je odbacio te tvrdnje, naglasivši da je taj hrvatski naftovod spreman izvoziti veće količine prema Budimpešti te da je stručna revizija pokazala da je njegovo formiranje cijena u skladu sa svjetskim standardima.

Njegove su tvrdnje osim samog Janafa dosad opovrgli premijer Andrej Plenković, ministri vanjskih i unutarnjih poslova Gordan Grlić Radman i Davor Božinović te ministar gospodarstva Ante Šušnjar.