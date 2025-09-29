EK jasno dala do znanja što misli o optužbama između Hrvatske i Mađarske

Europska komisija prati testiranja kapaciteta Jadranskog naftovoda i ne želi komentirati razmjenu optužbi između Hrvatske i Mađarske, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Komisije Anna-Kaisa Itkonen
'Prema posljednjim informacijama kojima raspolažem, testiranja još uvijek traju. U kontaktu smo s državama članicama, ali nemam daljnjih komentara o komentarima bilo koje od strana o tim testovima', rekla je Itkonen.
Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto nekoliko je puta optužio Hrvatsku za 'ratno profiterstvo', tvrdeći da Jadranski naftovod (Janaf) nema kapacitete za kontinuiranu opskrbu potrebne količine nafte Mađarskoj. Janaf je odbacio te tvrdnje, naglasivši da je taj hrvatski naftovod spreman izvoziti veće količine prema Budimpešti te da je stručna revizija pokazala da je njegovo formiranje cijena u skladu sa svjetskim standardima.
Njegove su tvrdnje osim samog Janafa dosad opovrgli premijer Andrej Plenković, ministri vanjskih i unutarnjih poslova Gordan Grlić Radman i Davor Božinović te ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
'Ako ste češće u Moskvi nego u Bruxellesu ili Zagrebu, gubite moralno pravo prozivati druge za profiterstvo. Sve članice EU-a odbijaju financirati ruski rat – vrijeme je da Mađarska učini isto', odgovorio je Szijjartu Šušnjar na platformi X.
Glasnogovornica Itkonen kaže da Komisija pozorno prati testiranja kapaciteta Janafa jer on može pomoći Mađarskoj i Slovačkoj u diversifikaciji opskrbe i odustajanju od ruske nafte. 'To je u skladu s ciljevima REPowerEU-a', rekla je.
REPowerEU je plan Europske komisije predstavljen 2022. godine kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu s ciljem ukidanja ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima do 2030. Komisija je u okviru toga plana u lipnju ove godine dodatno predložila još ranije odustajanje od uvoza plina i nafte iz Rusije, točnije do kraja 2027. godine, kako bi Europska unija definitivno prekinula ovisnost o ruskim fosilnim gorivima.
'Ostajemo spremni, kao što smo uvijek i bili, olakšati bilo kakvu raspravu, bilo kakav razgovor između naših država članica dok one nastoje, u ovom slučaju, povećati protok nafte putem naftovoda Janaf, ali ne bismo komentirali nikakve razgovore, sporove ili bilo što slično između naših država članica', rekla je glasnogovornica Komisije.