Požar u bolnici odnio dva života, više od 30 ozlijeđenih

Glasnogovornica okruga Ludwigslust-Parchim rekla je za dpa da su žrtve dva pacijenta.

Policija je procijenila da je ozlijeđeno više od 30 ljudi, iako je glasnogovornica okruga rekla da nitko od njih nije zadobio teže ozljede.

Prvi nalazi sugeriraju da je požar izbio u bolesničkoj sobi. Zasad nije poznato jesu li dvije poginule osobe bile u istoj sobi.