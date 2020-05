Španjolska u četvrtak bilježi točno dva mjeseca od proglašenja izvanrednog stanja, a unatoč troznamenkastom broju novozaraženih vlada nastavlja s popuštanjem mjera

U četvrtak se zarazilo dodatnih 506 stanovnika, no vlada nastavlja s popuštanjem strogih mjera u pokušaju vraćanja zemlje u "novu normalu" krajem lipnja. Situaciju u zemlji njezini stanovnici različito doživljavaju pa dok jedni uživaju napokon u mogućnosti izlaska na ulice, drugi sa zabrinutošću prate ublažavanje mjera i opuštanje dijela stanovništva koje se sve manje pridržava preporučenih pravila.

Nepoznat scenarij i neočekivano visoke brojke



Izvanredno stanje u Španjolskoj uvedeno je 14. ožujka, nakon sunčanog vikenda tijekom kojeg su održani brojni masovni ulični događaji, poput prosvjeda i nogometnih utakmica, što je olakšao širenje virusa. Samo tog dana se inficiralo 1.259 osoba, pa je u zemlji bilo 4.209 oboljelih.

Vlada je tada zaključala škole, kafiće, stadione i druge objekte te zatvorila 47 milijuna stanovnika u svoje domove. „Našli smo se u potpuno nepoznatom scenariju. Nismo očekivali da bi broj oboljelih i preminulih mogao doći na ovu današnju razinu“, kaže Serafin Romero, predsjednik udruge španjolskih liječnika.



Zbog zatvaranja stanovnika i poslovnih objekata zemlju je posljedično pogodila i gospodarska kriza pa lijeva vlada kroz četiri faze popuštanja mjera pokušava uspostaviti „novu normalu“ do kraja lipnja. Dio Španjolske, gdje živi 51 posto stanovnika, prešao je iz početne nulte u prvu fazu u kojoj su dopuštena okupljanja do deset ljudi i otvorene terase kafića s 50 posto kapaciteta u odnosu na razdoblje prije izvanrednog stanja. "Mnogi su jedva dočekali izaći posebno jer je proteklih dana bilo sunčano i lijepo vrijeme", kaže prodavač na kiosku u središnjem Madridu.



Popuštanje mjera kao 'ruski rulet'



Zbog toga su se neki opustili u najvećim gradovima Madridu i Barceloni, žarištima virusa, gdje je na snazi i dalje nulta faza, ali je dopušten izlazak.

U večernjim satima prolaznici ne poštuju ograničenje izlaska od dvije osobe iz kućanstva na sat vremena pa se na ulicama i parkovima susreću sa svojim prijateljima, što policija zbog velikog broja prolaznika ne kontrolira. Policija je prošli vikend prekinula više desetaka okupljanja u Madridu, jedan ulični prosvjed, te jednu masovnu tučnjavu susjeda na ulici u katalonskom gradu Badaloni.



„Ovo popuštanje mjera je ruski rulet“, istaknuo je u četvrtak vođa konzervativne oporbe Pablo Casado. „Zbog nje se ljudi masovno okupljaju, ne nose maske, a rizične skupine nisu izdvojene“, dodao je preko Twittera upozorivši kao bi virus zbog toga mogao opet izbiti.



Na prozorima zgrada u Madridu istaknuti su natpisi i transparenti u kojima stanovnici traže „masovno testiranje“ na koronavirus. Osobe bez simptoma nisu se obvezne testirati a potencijalni su prijenosnici virusa. Brzim testovima se testiraju samo zaposlenici kompanija koje su kupile te testove, dok se vjerodostojnijim PCR testovima pregledavaju samo nogometaši i drugi elitni sportaši kako bi mogli nastaviti s treninzima i natjecanjima.



Ministar zdravstva Salvador Illa u četvrtak je pozvao stanovnike na odgovorno ponašanje napomenuvši kako situacija u Španjolskoj napreduje. „Labavljenje mjera zasad se ne odražava na pandemiju. Nije došlo do novog izbijanja virusa, idemo dobrim putem“, izjavio je Illa tijekom obraćanja u parlamentu. Vlada je počela prije 12 dana ublažavati restriktivne mjere. Izvanredno stanje proglašeno je do 25. svibnja, no izgledno je kako će premijer Pedro Sánchez zatražiti novo produženje kako bi nastavio s kontroliranim popuštanjem mjera.