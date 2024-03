Dubrovnik može zaljuljati potres od 7 po Richteru: Ova ekipa razvija projekt uz koji će grad i okolica biti spremni

Radi se o projektu pokrenutom prije tri godine i financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, a samo dan prije spomenutog snažnog potresa predstavljeni su novi rezultati istraživanja Stipčevića i niza njegovih suradnika - od čega posebno treba izdvojiti mapiranje nekih aktivnih rasjeda, izrađene strukturno-tektonske modele i izračunate osnovne simulacije mogućih potresa na području Dubrovačko-neretvanske županije . Ovaj dio Hrvatske - ali i susjedni istočni dio Hercegovine - dodatno je pokriven mrežom od osam novih seizmoloških postaja kojima će se preciznije odrediti epicentar potresa, no to je tek početak opsežnih planova koje je Stipčević otkrio za tportal.

'Naša preliminarna procjena jest da su mogući potresi magnitude 7.0, u rangu onih koji su Dubrovnik pogodili u 17. stoljeću ili 1979. godine, premda je epicentar tog potresa zapravo bio na području Bara u Crnoj Gori. No i potres manje jačine mogao bi imati značajne posljedice ukoliko je njegov epicentar na manjoj dubini i bliže samom gradu, na to zbilja treba biti spreman. Uostalom, ovotjedni potres dogodio se pedesetak kilometara od Dubrovnika i imao je magnitudu 5,4, pa su ga ljudi itekako osjetili i prepali se', upozorava Stipčević i potom nam predstavlja što su on i suradnici radili u protekle tri godine.

'Osim spoznaje kolike potrese možemo očekivati izradili smo simulacije njegovog utjecaja na grad Dubrovnik i šire područje, a posebno je značajno mapiranje rasjeda jer dosad nismo imali precizne spoznaje kako su oni postavljeni, gdje se nalaze i koliko su aktivni. Ovaj dio Hrvatske jako je uzak i za poboljšavanje monitoringa bila je ključna suradnja s kolegama iz Bosne i Hercegovine, gdje su postavljena tri seizmografa. Dva su u funkciji dok je jednoga 'spržio' grom, no popravit će se', optimistično će sugovornik tportala i potom otkriva spretan manevar kojim su došli do novih i vrijednih spoznaja.