Dubrovčane očekuje drastično poskupljenje vode!

Kako piše Silva Rudinović za Dubrovački vjesnik Fiksni dio cijene vodnih usluga ovisi o profilu priključka. Naprimjer, fiksni dio novih cijena za kućanstvo s profilom priključne cijevi 20, s 1,46 poskupljuje na 2,69 eura mjesečno. Kod varijabilnog dijela cijene, javna vodoopskrba skače s 0,50 na 0,93 eura po kubiku, skupljanja otpadnih voda s 0,40 na 0,67 eura, a pročišćavanje otpadnih voda s 0,09 na 0,17 eura po kubiku vode.

Za kućanstvo s priključkom 20, koje u jednom mjesecu potroši 17 kubika vode, taj račun trenutačno iznosi 36,80 eura s uračunatim PDV-om. Ukoliko Skupština Vodovoda prihvati predloženi cjenik po okončanju otvorenog savjetovanja, uračunavajući poskupljenje prethodno navedenih stavki, taj bi račun bio 45 posto viši za mjesečnu potrošnju od 17 kubika.

Vodovod je nacrt odluke dostavio Vijeću za vodne usluge radi ishođenja stručnog mišljenja, bez čega ne mogu donijeti novi cjenik.

U službenom objašnjenju na javnom savjetovanju, predloženo značajno poskupljenje opravdavaju podatkom kako su cijenu vodnih usluga posljednji put korigirali 2016. godine. Vodovod želi podići i cijene posebnih usluga, kao što su priključak na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, trošak izmjene vodomjera, izdavanja podataka za projektiranje, pražnjenje sabirnih jama.