Sabor podržao Jakir-Bajo za viceguvernerku HNB-a

U HNB-u trenutačno su tri nepopunjena viceguvernerska mjesta jer je Tomislav Ćorić preuzeo dužnost ministra financija u Vladi, Romanu Šubiću je mandat istekao prije dvije godine, a Jakir-Bajo 1. srpnja. Mandat viceguvernera traje šest godina.

Nakon što je Odbor za financije od pet kandidata za viceguvernere HNB-a pozitivno mišljenje dao samo dosadašnjoj viceguvernerki Ivani Jakir-Bajo, danas ju je većinom glasova podržao i Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove te ju predložio Saboru na imenovanje za novi mandat.

Arsen Bauk (Klub SDP-a) rekao je da se na saslušanju kandidata za viceguvernere HNB-a na Odboru za financije nije čula stručna ili druga primjedba o Lalovcu, kandidatu SDP-a i Možemo!. Dapače, hvalili su ga i HDZ-ovi članovi tog Odbora, ali kada je došlo do glasanja - bili su suzdržani.

"Vladajuća većina je propustila priliku poslati poruku da su znanje, stručnost i iskustvo važniji od stranačke iskaznice", kazao je.

Smatra da bi HNB izborom Borisa Lalovca ostala "i Hrvatska i banka, ali bi postala i narodna i još narodnija nego što će biti s time što ga niste predložili".

Odgovarajući Bauku, Marko Pavić (Klub HDZ-a) je rekao da, kada je netko suzdržan prilikom glasovanja, to znači da se nisu postigli uvjeti za glasovanje. "Trenutačno postoje uvjeti samo za Jakir-Bajo, a za sve ostale kandidate - da smo htjeli, mogli smo biti i protiv na odboru", rekao je. Poručio je i da HDZ cijeni Lalovca, ali i ponovio kako se sada uvjeti za glasovanje još nisu stekli.

HDZ je tijekom kraće rasprave podržao prijedlog Saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, dok je Josip Jurčević (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) bio protiv. Pojasnio je da je jedan predloženi član, ne navodeći ime, dobio izgon iz Njemačke jer je pokušao štititi dvije osobe koja su optužene za najveća zlodjela.

Ante Deur (Klub HDZ-a) spočitnuo je Jurčeviću da kao član tog Odbora nije sudjelovao niti na jednoj sjednici na kojoj se razgovaralo sa 47 kandidata. Poručio mu je i da se na odboru mogao očitovati ako mu se neko ime ne sviđa - ali to nije učinio. "

Deur je kazao i da su svi kandidati kvalitetno saslušani i zadovoljili sve uvjete.

Za predsjednika Vijeća predložen je profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Kristijan Kotarski. Za članove Vijeće predloženi su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti ''Dr. Franjo Tuđman'' Gordan Akrap, inspektor elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti Eduard Briški, odvjetnik i bivši član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davorin Ivanjek i profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski, tajnik saborskog Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Mile Štefanac i nastavnik povijesti Mihael Puljić.